Salon de la photo 2024 : R50, R1, Zoe Mini... Comment Canon a changé de stratégie face aux smartphones

Canon a dû et su se réinventer et s'imposer pour rester leader du marché des appareils photos.

Le marché des appareils photo a connu plusieurs révolutions en moins de deux décennies : l'avènement des smartphones pour un usage quotidien et l'explosion des contenus vidéos, portés par une popularité croissante des réseaux sociaux. Comment Canon, géant du marché, a réagi pour rester leader sur ce ou plutôt ces marchés ?

À l'aune de l'avènement du smartphone "tout en un", le marché de la photographie a dû se transformer et se réinventer. Il est passé d'un marché de masse à un marché à un marché structuré et plus restreint. En 2023 il s'est vendu en France un peu plus de 100 000 appareils photos, bien loin du pic de centaines de millions d'appareils vendus dans le monde en 2010.

À l'occasion du Salon de la Photographie, Claire-Anne Devillard, la directrice marketing France de Canon, nous éclaire. "En 2010, on trouvait un appareil photo de type reflex dans la majorité des familles. Posséder ce type de boîtier était tendance", explique Claire-Anne Devillard. "Aujourd'hui, le segment est essentiellement concentré sur les enthousiastes de la photographie et les professionnels", ajoute-t-elle. Un marché où le panier moyen est beaucoup plus important.

Techniquement, la principale évolution de la dernière décennie est le passage des modèles réflex (boîtier avec miroir mécanique) aux modèles hybrides (visée électronique). Si les utilisateurs y voient surtout un gain de poids, pour l'experte, ce changement à ouvert un nouveau champ d'application.

"Le passage aux visées électroniques a permis d'enrichir la gestion de l'auto focus. Aujourd'hui, nous avons même sur nos modèles professionnels R1 et R5 du Machine Learning qui permet d'avoir un focus automatique sur les ballons, et le joueur qui va le recevoir" confie Claire-Anne Devillard.

Lancée en 2018, la gamme "EOS R", est le best seller, toute marque confondue, des capteurs hybrides. Accompagné de la monture RF (qui pour vulgariser à l'aide de 12 connecteurs au lieu de 8, offre une meilleur bande passante entre le capteur - APS-C ou plein format - et les objectifs, pour une meilleure qualité d'image, réactivité, etc) c'est une gamme conçue pour durer. Le constructeur japonais à déjà produit 42 nouvelles optiques en l'espace de seulement six ans. Rassurant quant à la pérénité de cette gamme de monture. En effet, changer de boîtier et d'optique est un investissement non négligeable.

S'adapter aux changements d'usage

La seconde révolution, que nous évoquions plus tôt, est une révolution d'usage. L'explosion des réseaux sociaux, et l'amélioration des réseaux de téléphonie mobile ont été le terreau d'un boom de l'usage vidéo. Aussi bien de manière nomade (vloging) que sédentaire (streaming). C'est un marché gigantesque, qui a vu naître de nombreux produits. Soit dédié à cette usage vidéo, soit des produits hybride, permettant de joindre les mondes de la photographie et de la vidéo.

Les gammes dites hybrides, se sont ainsi petit à petit imposé dans l'écosystème complexe de la photo-vidéo. Cette rencontre des deux mondes, a été mise en exergue par de nombreux vidéastes professionnels ou amateurs qui ont partagé leurs films réalisés avec des appareils photos.

L'EOS 5D, a été une vrai révolution dans le milieu, c'est le premier boîtier photo à s'être imposé dans des productions vidéo professionnelles. Citons par exemple le court métrage Rêveries, réalisé par Vincent Laforêt qui a prouvé la souplesse du boîtier EOS 5D en basse luminosité et surtout en usage vidéo.

Enfin, l'imagerie ne serais pas complète sans les impressions. Ce monde qui n'a cessé de changer depuis l'époque de Gutenberg à connu cette dernière décennie son lot de nouveaux usage. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser à une soirée d'anniversaire, un marriage ou même à un séminaire de travail des imprimantes connectés portatives pour permettre de réaliser des impressions à la demandes. Enrichies numériquement, ces imprimantes portables promettent de remplacer les célèbres purikura japonais.

Vous l'avez compris, les constructeurs d'appareils photo et vidéo n'ont pas abdiqué face à l'hégémonie des smartphones. Ils ont su réagir pour se concentrer sur le coeur de leur métier : la transmission de l'image. Afin de s'y retrouver dans cette jungle de produit, Linternaute.com vous propose la sélection suivante, selon les cas d'usage.

Pour le vloging :

© Canon

Que vous souhaitiez filmer vos vacances, ou streamer à la maison, voici les deux modèles à ne pas manquer.

Powershot G7 X Mark III : "quand le nom modèle s'installe dans la durée, on peut parler de produit iconique", explique Claire-Anne Devillard. Et c'est tout à fait le cas pour le G7 X Mark III. C'est la gamme iconique du segment hybride photo vidéo pour utilisateurs amateurs ou même experts. Écran orientable pour faciliter la prise de vue. Vidéo en 4k, prise en main quasi instantanée.

EOS R50 : C'est LE modèle best-seller pour le vloging. D'un poids hyper léger (375g, batterie incluse), ce dernier permet de changer l'optique utilisée en fonction des besoins.

Pour rappel, en France il s'est vendu 100 000 appareils photos en 2023. Pour l'instant en 2024, alors que l'année est loin d'être terminée, plus de 5 000 EOS R50 ont trouvé preneur dans l'Hexagone. Accompagnée de base d'une optique à focale fixe de 50mm en 1.8, c'est un véritable passe partout qui a convaincu le plus grand nombre.

Les modèles photos professionnels :

© Canon

Ce sont les deux derniers lancements de Canon. Respectivement fin août et mi-novembre 2024. Ces deux boîtiers ont été testés (4 000 appareils en prêt) pendant les Jeux Olympiques de Paris par des photojournalistes, visiblement conquis. "Le bouche à oreille est crucial dans le microcosme de la photographie professionnelle. On a constaté à la suite de ces tests pendant les JO, un record de précommande", confie Claire-Anne Devillard. Rappelons que la marque Canon est partenaire du festival " Visa pour l'Image", dédié au travail du photojournalisme et qui a lieu tous les ans à Perpignan depuis 1989.

EOS R5 Mark II : À peine sorti, c'est la meilleure vente (en valeur cumulée) sur le mois de septembre de tout le marché français. Le boîtier est dôté d'un réseau neuronal intégré, qui permet de traiter les photos à la source et surtout qui contient le fameux " mode action", idéal pour l'autofocus sportif sur champs larges et profonds.

EOS R1 : Chez Canon, la règle est simple, le n°1 c'est comme dans une équipe de sport. Le meilleur de l'équipe. C'est donc un sigle qui est réservé aux meilleurs appareils de chaque gamme. l'EOS R1, est le dernier bijou du fabricant. Un autofocus croisé qui permet de prendre en compte des images aux compositions complexes avec des éléments horizontaux et verticaux (pensez a une photo prise derrière un grillage). Un mode de capture dual, qui permet de photographier et de filmer en même temps. Une vitesse de prise de vue exceptionnelle de 40 im/s avec l'autofocus activé. N'en jetez plus.

L'impression nomade :

© Canon

Canon s'intéresse à toute la chaîne de la photo. Il n'est pas surprenant qu'ils soient aussi leaders (70% de pdm) sur le marché de l'impression mobile. Voici les deux modèles à ne pas manquer.

Selphy QX 20 : Premier modèle à s'être imposé comme référence des imprimantes thermiques portables. Pour imprimer au format 10x15cm (carte postale) vos photos de manière nomade. Un outil qui a conquis la majorité des familles.

La Zoé Mini : "C'est l'un des rares produits qui a été conçu dès le départ avec une cible en tête, explique Claire-Anne Devillard. Les générations Z et alpha".

Et pour cause, ce modèle, associé à une appli mobile, permet d'imprimer différents formats de stickers : ronds, carré. Mais aussi d'agrémenter les photos d'émojis, dessins ou annotations textuelles. La rolls rolls du scrapbooking.