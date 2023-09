Visa pour l'image 2023 : les photos choc de l'actualité

VISA POUR L'IMAGE. Jusqu'au 17 septembre 2023, le festival international de photojournalisme est de retour à Perpignan. Découvrez les photos de la 35e édition en images.

[Mis à jour le 11 septembre 2023 à 16h09] La 35e édition du festival de photojournalisme bat son plein à Perpignan. Parmi les thématiques abordées, si la guerre en Ukraine n'est évidemment pas absente au programme, d'autres expositions nous font découvrir des images des changements climatiques et des difficultés rencontrées autour de l'eau à travers le monde, de l'invasion des talibans en Afghanistan, mais aussi de l'essor de l'Intelligence artificielle :

Qu'est-ce que le festival Visa pour l'image ?

Depuis 35 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une quinzaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.