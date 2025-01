"Une véritable épidémie", cette mauvaise habitude cause des millions de cas de diabète chaque année

Le nombre de cas de diabète augmente chaque année dans le monde, et la France n'est pas épargnée. Notre alimentation est une des principales causes.

Le diabète est un véritable fléau mondial. 830 millions de personnes en étaient atteintes en 2022, contre 200 millions en 1990, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Chaque année, environ 2 millions de personnes en décèdent dans le monde. La France n'est pas épargnée : plus de 4 millions de français sont touchés, avec une prévalence qui augmente d'année en année. "Cette forte augmentation des cas de diabète permet d'affirmer que nous sommes face à une véritable épidémie", affirme même la Fédération Française des Diabétiques.

Mais comment expliquer ce phénomène ? Le diabète de type 2, qui représente la majorité des cas de diabète, est lié à des facteurs génétiques, mais aussi environnementaux (et donc modifiables) : alimentation déséquilibrée, manque de sport, sédentarité, surpoids, tabagisme...

Concernant l'alimentation justement, une étude américaine publiée dans la revue Nature Medicine a révélé que plus de 2 millions de nouveaux cas de diabète sont causés chaque année... seulement à cause des boissons sucrées : sodas bien sûr, mais aussi jus de fruits qui contiennent aussi beaucoup de sucre. Le problème avec ces boissons est qu'elles font consommer rapidement beaucoup de sucre et de calories, sans intérêt nutritionnel et sans sentiment de satiété. Elles seraient donc à l'origine de presque 10 % des cas de diabète dans le monde. Les pays en développement sont particulièrement concernés : ces boissons sont à l'origine de près de la moitié des nouveaux cas de diabète en Colombie, près d'un tiers au Mexique, ou encore 21 % en Afrique subsaharienne.

Le diabète n'est pas la seule conséquence de la consommation de boissons sucrées, puisque l'étude révèle également qu'elles sont à l'origine de plus d'un million de cas de maladies cardiovasculaires chaque année. En Afrique du Sud par exemple, près de 15 % des cas de maladies cardiovasculaires sont imputables aux boissons sucrées.

Ces boissons sont depuis de nombreuses années pointées du doigt à cause de leurs effets nocifs sur la santé. Les auteurs de l'étude appellent ainsi à des "interventions urgentes pour réduire la consommation de boissons sucrées dans le monde, avant que d'autres vies ne soient écourtées par leurs effets sur le diabète et les maladies cardiaques", a déclaré dans un communiqué la Dr Laura Lara-Castor, autrice de l'étude.

D'autant plus que la consommation de boissons sucrées augmente dans le monde : + 16 % depuis 1990, d'après des travaux publiés en 2023 par l'équipe de chercheurs américains. Face à ces risques pour la santé, il est recommandé, en tout cas en France, de limiter le plus possible la consommation de boissons sucrées, et de ne pas dépasser un verre par jour.