La dépression ne doit pas être prise à la légère chez les personnes âgées, elle cache peut-être une maladie bien plus grave

La dépression touche entre 5 et 15 % des personnes âgées. Elle pourrait être un signe précoce d'une autre maladie neurologique courante.

La dépression chez les personnes âgées pourrait révéler quelque chose de plus inquiétant. Des chercheurs britanniques ont analysé les dossiers médicaux de près de 500 000 Anglais, et ont découvert que les personnes qui souffraient de dépression étaient plus susceptibles de souffrir de démence.

Ce lien entre la dépression et la démence était d'autant plus important à l'approche du diagnostic de démence. "Le risque de dépression augmentait régulièrement au cours des dix années précédant le diagnostic de démence. Cela suggère que l'apparition de la dépression plus tard dans la vie devrait être considérée comme un indicateur précoce possible de la démence", ont précisé les chercheurs de l'université Queen Mary de Londres.

Cette découverte, si elle est confirmée par d'autres études, pourrait ainsi permettre de détecter plus tôt la maladie, et même de la prévenir en traitant la dépression. Il est en effet connu que "la dépression augmente le risque de développer une démence", rappellent les chercheurs britanniques. Le risque serait doublé, et serait d'autant plus important après une dépression sévère d'après leurs analyses. Une synthèse d'études publiée en 2021 avait conclu que "le risque de maladie d'Alzheimer était multiplié par plus de trois en cas de dépression".

La dépression serait ainsi "à la fois un facteur de risque et un signe précoce de démence" chez les personnes âgées, estiment les auteurs de l'étude publiée dans le Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. L'Organisation Mondiale de la Santé liste d'ailleurs la dépression parmi les facteurs de risque de démence, à côté de l'âge, de l'hypertension artérielle, du diabète, du tabagisme, de l'isolement social ou encore du manque d'activité physique. La maladie d'Alzheimer, la première cause de démence, touche chaque année 225 000 nouvelles personnes.