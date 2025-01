Une faille de sécurité critique touche les systèmes Windows, une alerte appelle à agir vite sur ces produits

Cybermalveillance.gouv.fr a publié ce lundi une AlerteCyber pointant une faille critique de nombreux systèmes Windows. L'alerte appelle à agir vite sur une liste de produits et d'appareils pour éviter le vol de données...

Le dispositif gouvernemental et site internet Cybermalveillance.gouv.fr a publié ce lundi une AlerteCyber prévenant les utilisateurs de Windows d'une importante faille de sécurité. Mis en place en juillet 2021, AlerteCyber est un dispositif lancé dès lors qu'une menace ou une faille critique est identifiée et qualifiée en tant que telle, conjointement par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et Cybermalveillance.gouv.fr.

Cette nouvelle AlerteCyber prévient d'une large faille de sécurité ayant récemment affecté des ordinateurs pourvus de licences Windows ou logiciels Microsoft. Les systèmes concernés sont les suivants : tout ordinateur pourvu d'une licence Windows 10, Windows 11 ou Windows Server (2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025). La suite Office est également concernée puisque Cybermalveillance a également identifié la menace au sein des logiciels Microsoft Office, Outlook, Access, Excel, OneNote et 365.

La liste des systèmes concernés. © Cybermalveillance.gouv.fr

L'AlerteCyber, accessible sur le site CyberMalveillance.gouv.fr, évoque "de nombreuses failles de sécurité critiques" au sein des systèmes analysés. Ces failles, exploitées par des pirates informatiques, peuvent "permettre la prise de contrôle à distance des équipements concernés". Une fois leurs opérations menées à bien, les pirates pourraient procéder à "l'espionnage, le vol, voire la destruction, d'informations confidentielles", telles que votre identité, votre localisation ou coordonnées bancaires.

"Certaines de ces failles de sécurité seraient activement exploitées par des cybercriminels contre les systèmes vulnérables. Microsoft a publié des mises à jour qui corrigent ces vulnérabilités et protègent de leur exploitation", indique encore l'organisme.

Pour se prémunir face à cette potentielle menace, il est donc vivement recommandé d'effectuer les dernières mises à jour proposées par votre machine. Pour se faire, rendez-vous dans le menu "Démarrer" de votre ordinateur et rechercher "Vérifier les mises à jour". Vous y trouverez alors un petit bouton du même nom.

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si des mises à jour sont disponibles pour votre appareil. Si c'est le cas, installez-les pour vous prévenir d'éventuelles exploitations des failles de sécurité. Le temps d'installation va dépendre de votre connexion internet ainsi que de la taille de la mise à jour. Ne débranchez, ni n'éteignez votre ordinateur pendant la durée de celle-ci. L'AlerteCyber conseille de se référer aux bulletins de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs.

De manière générale, il est recommandé de régulièrement mettre à jour vos appareils informatiques. Ces mises à jour peuvent parfois ajouter des fonctionnalités, mais elles sont surtout utiles pour corriger d'éventuels bugs et failles de sécurité récemment découvertes par des experts en cybersécurité.