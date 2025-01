Manger de la viande rouge a un effet méconnu sur la santé : elle fait vieillir le cerveau plus vite selon une étude

La consommation de viande rouge et transformée est une nouvelle fois pointée du doigt pour ses effets nocifs pour la santé, mais cette fois sur le cerveau.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de viande rouge. Des chercheurs américains du Mass General Brigham, d'Harvard et du MIT ont analysé l'impact de la consommation de viande rouge sur le cerveau, et les résultats sont inquiétants. Ils ont analysé les habitudes alimentaires et les données de santé de plus de 133 000 personnes.

Les chercheurs ont observé que les personnes qui mangeaient chaque jour un quart ou plus d'une portion (environ 85 grammes) de viande rouge transformée - soit deux tranches de bacon - avaient 13 % de risque en plus de développer une démence par rapport à celles qui en mangeaient peu (moins d'un dixième d'une portion par jour). Les chercheurs estiment ainsi que remplacer la viande rouge transformée par d'autres sources de protéines, comme les noix, les légumineuses ou le poisson, "peut réduire le risque de démence d'environ 20 %".

D'après les auteurs de l'étude publiée le 15 janvier 2025 dans la revue Neurology, "une consommation plus élevée de viande rouge transformée était associée à un vieillissement accéléré de la cognition globale", c'est-à dire les fonctions cérébrales comme la mémoire, le langage ou encore le raisonnement. Le vieillissement cognitif, qui a été mesuré auprès des participants à l'étude, était "accéléré d'environ 1,6 an par portion quotidienne moyenne". Concrètement, cela signifie que manger de la viande rouge ferait vieillir le cerveau plus rapidement.

La viande rouge et surtout les viandes transformées sont régulièrement pointées du doigt pour leurs effets nocifs sur la santé. Si cette étude démontre un risque plus élevé de démence, ce n'est pas le seul risque lié à la consommation de ces viandes. De nombreuses études ont en effet prouvé qu'elles augmentaient le risque de plusieurs maladies, comme des maladies cardiovasculaires, le cancer colorectal ou encore le diabète.

La viande rouge est d'ailleurs classifiée comme "probablement cancérogène pour l'homme", et les viandes transformées sont même classées "cancérogène pour l'homme" par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Face à ces risques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine (soit environ 3 steaks), et pas plus de 150 grammes de charcuterie (soit 3 tranches de jambon blanc).