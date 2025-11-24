Pourquoi on a souvent plus froid en vieillissant ? Voici 7 raisons selon une médecin

Avec l'âge, on a tendance à être de plus en plus frileux. Plusieurs causes, liées au vieillissement ou à certains problèmes de santé, expliquent ce phénomène.

De nombreuses personnes âgées ont toujours froid, et ce n'est pas une impression. Normalement, le corps produit de la chaleur et maintient la température corporelle à environ 37° C, grâce à plusieurs mécanismes. Mais en vieillissant, ces derniers peuvent devenir moins efficaces.

D'abord, avec l'âge, "la masse musculaire diminue, réduisant la production de chaleur", a expliqué la Dr Elise Dallas, médecin généraliste, à The Independant. La graisse, qui nous protège du froid, diminue aussi. Notamment à cause de cette baisse de la masse musculaire, le métabolisme (l'ensemble des mécanismes qui permettent de créer et d'utiliser de l'énergie, ce qui crée de la chaleur) lui aussi ralentit avec l'âge.

© 123RF

Ensuite, la circulation sanguine subit des modifications en vieillissant. Elle "ralentit, surtout dans les extrémités, réduisant l'apport de chaleur", précise la Dr Dallas. Les vaisseaux sanguins ont aussi plus de difficultés à se contracter pour garder la chaleur. Le frissonnement, un mécanisme très efficace pour produire de la chaleur, agit aussi moins bien chez les personnes âgées.

Ces dernières ont aussi une "diminution de la perception du froid", précise le ministère de la Santé, ce qui fait qu'elles peuvent avoir tendance à moins bien se protéger du froid, et donc à y être plus vulnérables. "L'exposition au froid peut entraîner de nombreux problèmes de santé graves pour les personnes âgées. L'hypothermie peut survenir, même à l'intérieur, et le stress lié au froid augmente le risque cardiovasculaire, aggrave l'arthrite et peut altérer la cognition et la mobilité, augmentant ainsi le risque de chute", alerte la Dr Dallas.

Si ces changements liés au vieillissement sont normaux, certaines maladies chroniques peuvent aussi augmenter la sensibilité au froid. "L'hypothyroïdie réduit la production de chaleur et l'anémie diminue l'apport d'oxygène aux tissus, réduisant la chaleur. Le diabète peut provoquer une neuropathie périphérique et des lésions vasculaires, ce qui altère la perception du froid et la circulation. De plus, l'insuffisance cardiaque réduit le débit cardiaque, limitant le flux sanguin vers la peau et les extrémités", liste la Dr Dallas.

Aussi, certains médicaments très consommés par les seniors peuvent augmenter la sensation de froid ou perturber la régulation de la température corporelle. C'est par exemple le cas des benzodiazépines ou de certains antidépresseurs. D'autres médicaments, comme les bêtabloquants ou les inhibiteurs calciques, peuvent eux limiter la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, qui permet de garder la chaleur dans le corps. Enfin, les diurétiques, "peuvent provoquer une déshydratation et un déséquilibre électrolytique, perturbant la thermorégulation", explique la médecin généraliste.

Pour réduire les risques, il est recommandé de bien s'hydrater et s'alimenter (avec des repas chauds), de faire de l'activité physique régulièrement, de maintenir une température d'au moins 20 °C à l'intérieur et de bien se couvrir à l'extérieur.