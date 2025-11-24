Cet équipement devient obligatoire, les conducteurs devront l'avoir à partir du 1er janvier 2026

Cette nouvelle réglementation qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026 en Espagne va-telle vraiment concerner les conducteurs français ?

Il va y avoir du changement sur les routes l'année prochaine. Dès le 1 er janvier, la réglementation de la Sécurité routière va évolu er dans un pays voisin particulièrement prisé des Français. En Espagne, t ous les automobilistes devront obligatoirement posséder un nouveau dispositif de sécurité dans leur voiture . Fini le triangle rouge qui, comme en France, servait à signaler une panne ou un accident. Le triangle va être remplacé dans quelques semaines par un objet connecté et chaque conducteur qui ne se conformera pas à cette nouvelle réglementation de la DGT (Direction Générale du Trafic) le paiera au prix cher.

De quoi s'agit-il exactement ? D'une balise lumineuse qu'il suffira de poser sur le toit de sa voiture. Plus besoin d e sortir de son véhicule en cas d'immobilisation forcée sur la route, il suffira d'ouvrir sa vitre et de le fixer sur le toit tel un gyrophare. C'est une belle avancée pour la sécurité quand on sait le danger de marcher, même quelques mètres, sur la chaussée après un accident ou lors d'une panne mécanique. La lumière jaune émise par cette balise de signalement peut être vue jusqu'à un kilomètre, y compris la nuit ou dans le brouillard. L'appareil, qui entre sans problème dans la boîte à gants, peut même transmettre automatiquement la position du véhicule aux secours via une carte SIM intégrée.

© Adobe Stock

Cette balise orange appelée V-16 coûte généralement entre 30 et 60 euros. Les conducteurs espagnols dans leur grande majorité l'ont déjà achetée car le montant de l'amende fixée par la DGT a de quoi faire peur. Tout automobiliste qui ne possédera pas ce nouveau dispositif dans son véhicule à partir du 1 er janvier 2026 se verra infliger une amende de 80 euros pouvant grimper jusqu'à 200 euros. Et gare à ceux qui circuleront avec une balise non homologuée, la sanction sera la même !

L'Espagne, qui voit de nombreux étrangers de passage sur ses routes, comme les travailleurs frontaliers français et portugais ou les nombreux vacanciers en quête de soleil, va-t-elle imposer cette réglementation aux automobilistes venus d'ailleurs ? Une rumeur circule comme quoi tous les conducteurs, espagnols et étrangers, devront avoir une balise V-16 en 2026 pour pouvoir circuler de l'autre côté des Pyrénées sans risquer de se faire verbaliser. Cette rumeur a été démentie par la DGT qui se base sur la Convention de Vienne pour autoriser les véhicules immatriculés dans d'autres pays à rouler "en situation de circulation internationale" en Espagne.

Si vous avez prévu de vous rendre en Espagne l'année prochaine, vous serez donc exonérés de l'obligation de posséder une balise connectée V‑16. Néanmoins, s'il ne sera plus obligatoire pour les automobilistes espagnols, vous devrez toujours utiliser un triangle rouge pour signaler une immobilisation. Sous peine de recevoir une amende, comme si vous étiez en France.