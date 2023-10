C'est officiel, les scientifiques confirment ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune

Une mission du CNRS a réussi à évaluer ce qui se trouve au centre de la Lune. Cela permet de mieux comprendre son influence sur la Terre.

Une enquête approfondie publiée dans Nature a révélé que le noyau interne de la Lune est en réalité une sphère solide d'une densité similaire à celle du fer. Les chercheurs espèrent que cela aidera à trancher le long débat sur l'état solide ou liquide du cœur de la Lune et à obtenir une meilleure compréhension de l'histoire de la Lune et, par extension, du Système solaire.

L'exploration de la composition intérieure des objets du Système solaire est principalement réalisée grâce aux données sismiques. La manière dont les ondes acoustiques générées par les séismes se déplacent et se réfléchissent à l'intérieur d'une planète ou d'une lune peut aider les scientifiques à dresser une carte détaillée de l'intérieur de l'objet.

Nous disposons de données sismiques lunaires recueillies par la mission Apollo, mais leur résolution est trop faible pour déterminer précisément l'état du noyau interne. On sait qu'il existe un noyau externe liquide, mais sa composition exacte fait toujours débat. Les modèles d'un noyau interne solide et d'un noyau entièrement liquide s'accordent tous deux avec les données Apollo.

Pour trancher une fois pour toutes, une équipe dirigée par l'astronome Arthur Briaud du Centre National de la Recherche Scientifique en France a collecté des données issues de missions spatiales et d'expériences de télémétrie laser lunaire afin de dresser un profil de différentes caractéristiques lunaires. Celles-ci comprennent le degré de déformation de la Lune dû à son interaction gravitationnelle avec la Terre, la variation de sa distance par rapport à la Terre et sa densité.

Ensuite, ils ont effectué des modélisations avec différents types de noyaux pour déterminer lequel correspondait le mieux aux données d'observation. Ils ont également découvert que le noyau lunaire est très similaire à celui de la Terre, avec une couche externe liquide et un noyau interne solide. Selon leurs modélisations, le noyau externe a un rayon d'environ 362 kilomètres, et le noyau interne a un rayon d'environ 258 kilomètres. Cela représente environ 15 % du rayon total de la Lune. Le noyau interne a une densité d'environ 7 822 kilogrammes par mètre cube, très proche de celle du fer.

Les résultats de Briaud et de son équipe confirment ces découvertes antérieures et constituent un argument solide en faveur d'un noyau lunaire semblable à celui de la Terre. Cela a des implications intéressantes pour l'évolution de la Lune. On sait que peu après sa formation, la Lune avait un champ magnétique puissant qui a commencé à décliner il y a environ 3,2 milliards d'années. Un tel champ magnétique est généré par le mouvement et la convection dans le noyau. Ainsi, la composition du noyau lunaire est étroitement liée à la disparition de ce champ magnétique. Étant donné que l'humanité espère retourner sur la Lune dans un avenir proche, peut-être n'aurons-nous pas longtemps à attendre pour obtenir une vérification sismique de ces découvertes.