Cette plage secrète baignée par les eaux turquoise a été élue parmi les plus belles au monde, et elle est française !

Cette plage sauvage et pittoresque de France donne l'impression de se sentir au bout du monde.

Les côtes de la planète, qui s'étendent sur une longueur impressionnante de près de 600 000 kilomètres selon National Geographic, regorgent de plages aux paysages extrêmement variés. Au-delà d'être considérées comme de simples étendues de sable et d'eau, ces plages sont des refuges naturels qui procurent des expériences inoubliables... Et certaines tirent leur épingle du jeu : l'éditeur de guides de voyages Lonely Planet a publié son classement des 100 plus belles plages au monde pour l'année 2024, divisé par continents.

Parmi les 30 plus belles plages du continent européen retenues dans le classement figure une plage dont le nom n'est pourtant pas si populaire, et qui ne se trouve ni sur la côte méditerranéenne, ni sur la côte basque, les plus réputées pourtant pour lézarder au soleil ou pratiquer des sports nautiques...

L'heureuse élue se nomme la plage des Poulains et se trouve sur l'île bretonne de Belle-Île-en-Mer, sur la commune de Sauzon dans le Morbihan. Située à la pointe nord-ouest de l'île, cette grande plage double orientée de tous les côtés, sur un cordon à moitié de sable fin, à moitié de petits galets, a un air de Méditerranée. Surnommée localement la "Caraïbe bretonne", ses criques aux eaux turquoise parsemées de rochers procurent la sérénité l'été, lorsque le nombre de baigneurs se multiplie, et offrent un spectacle époustouflant l'hiver, lorsque la mer déchaînée s'écrase contre ses falaises. Le climat y est océanique et bénéficie d'un ensoleillement particulièrement important. Le soir, il est possible d'y pique-niquer tout en profitant de son spectaculaire coucher de soleil.

Plage des Poulains en Bretagne © Manuel CLERC - stock.adobe.com

La plage des Poulains offre une vue enchanteresse sur le fortin second empire de Sarah Bernhardt, résidence estivale de la grande tragédienne du début du 20e siècle, aujourd'hui haut-lieu du patrimoine historique. Elle donne également accès à l'îlot des Poulains, coupé de l'île à marée haute, mais accessible par un chemin à marée basse, où se trouve le Phare des Poulains. Ce joyau du patrimoine français se visite gratuitement toute l'année et offre un panorama exceptionnel sur l'océan, sur l'île de Groix, Lorient et toute la Baie de Quiberon.

L'accès à la Plage des Poulains peut se faire par bus depuis Sauzon ou Le Palais, ou en bateau depuis Quiberon toute l'année ou d'autres ports à proximité en saison : Vannes, Arzon ou Locmariaquer. Comptez une demi-journée pour profiter pleinement de La Pointe des Poulains et quatre jours de randonnée pour parcourir l'ensemble du littoral de l'île.