Cette île méditerranéenne ignorée des touristes au printemps est un petit paradis naturel

Cette île peu connue du pourtour méditerranéen offre un cadre idéal au printemps pour les amoureux de nature.

Les beaux jours arrivent et avec, comme une envie de se ressourcer au bord de la mer Méditerranée. Seulement voilà, l'idée de se retrouver sur une plage où les touristes sont alignés en rang d'oignons ne vous donne pas du tout envie, et on vous comprend ! Et si on vous disait que même dans le parc national méditerranéen le plus populaire de France, pris d'assaut par les touristes à la belle saison, il existe un site protégé où vous pourrez pique-niquer à l'ombre des pins et vous détendre dans des petites criques, randonner dans le calme dans "une forêt en pleine mer" tout en profitant d'une journée ensoleillée ? A condition de s'y rendre maintenant, au printemps !

Entièrement recouverte de pins d'Alep, il s'agit de la seule île véritablement boisée du parc national des Calanques et de tout le littoral du département des Bouches-du-Rhône. Cette langue de terre d'une superficie de 13 hectares séparée à 400 mètres de notre continent ravira les amoureux de nature. Elle est devenue le refuge des mouettes et abrite de nombreuses plantes odorantes et des petits mammifères. Chaque année, de nombreux amateurs de plongée sous-marine viennent découvrir ses fonds marins accueillant de nombreux poissons à faible profondeur qu'il est possible de pêcher : rascasses, murènes, dorades, rougets, girelles...

Et pourtant, le nom de ce véritable jardin d'Éden n'est pas très connu... Il s'agit de l'Île Verte, intégrée au site classé du Cap Canaille. Son littoral enchanteur est jalonné de calanques secrètes que les randonneurs découvriront au gré d'un sentier facile qui permet de faire le tour de l'île en une heure, avec pour vues panoramiques le Bec de l'Aigle, les chantiers navals de La Ciotat et les collines bleues de la Provence. Les amateurs de baignade pourront profiter de ses trois plages intimistes : la plage de Saint-Pierre à proximité du débarcadère, la plage de la Seynerolles au sud-est de l'île et la Plageolle, petite plage de galets aux eaux translucides et protégée des vents, située au nord de l'île. Au point culminant de l'île situé à 49 mètres d'altitude, le marcheur découvre les ruines du fort Saint-Pierre et des vestiges de blockhaus, témoignages du passé de l'Île Verte en tant que site militaire durant les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre Mondiale.

Motivés pour passer une belle journée sur l'Île Verte ? Depuis La Ciotat, la traversée ne dure que 15 minutes. Sur place, à proximité du débarcadère, un petit restaurant de cuisine méditerranéenne, le seul de l'île, vous attend pour une pause gourmande en terrasse avec une vue imprenable sur la mer. D'avril à septembre, la navette Aquilade assure la liaison entre le Port Vieux de La Ciotat et l'Île Verte, proposant un aller toutes les heures rondes entre 10 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures, et un retour toutes les heures rondes et quart entre 10h15 et 12h15 et entre 14h15 et 17h15. Le tarif aller-retour s'élève à 14 euros pour un adulte et à 9 euros pour un enfant de moins de 10 ans.