Cet endroit en France a des airs de Canada, il offre un paysage à couper le souffle

Avec ses paysages flamboyants, cet endroit est une merveille à découvrir cet automne en France.

L'automne est désormais bien installée, synonyme de feuilles rouge orange ou jaune, de balades en forêt et de chocolat chaud. Et s'il y a bien un endroit réputé pour savourer pleinement l'arrière-saison, c'est le Canada... Un peu loin pour vous ? Si vous rêvez de lacs et de couleurs automnales dignes du pays à la feuille d'érable, on vous donne rendez-vous dans ce coin précis de France.

Ses paysages se parent de couleurs chatoyantes, formant un véritable tableau vivant de nature. Amateurs de grand air, randonneurs, passionnés de photographie ou voyageur en quête de sérénité, le lac de Lispach situé en pleine forêt vosgienne dans la région Grand Est vous tend les bras à l'automne. Comment ne pas succomber au charme de cette vue, que seuls les grands lacs canadiens savent offrir habituellement ?

Le lac de Lispach est un lac de montagne du massif des Vosges, situé au pied des pistes de ski de La Bresse-Hohneck, à 912 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Unique en son genre, le lac est occupé sur près de la moitié de sa superficie par une tourbière flottante qui donne tout son charme au lieu. Si la randonnée est votre credo, le tour du lac, accessible à toute la famille, est un incontournable.

En partant du parking situé sur la route de Lispach, au pied du domaine La Bresse-Lispach, vous emprunterez ce sentier de 3,8 kilomètres autour du lac de Lispach, au cœur de la forêt environnante. On profite alors d'une faune et d'une flore fascinantes en croisant des grenouilles, des tritons ou encore des libellules et s'offrent à nous de magnifiques panoramas sur le lac, dont on on profite confortablement installés sur des bancs posés de-ci de-là. De l'autre côté du lac, il est possible de traverser en largeur la forêt afin de rejoindre un sentier qui monte à la roche des Vieux Chevaux. Si le dénivelé est assez raide, le jeu en vaut la chandelle : c'est le meilleur point de vue sur le lac et ses alentours.

Visiter le lac de Lispach à l'automne est la promesse d'une expérience mémorable. C'est un puissant shot de nature et un émerveillement pour les yeux. Et si vous en redemandez encore, rendez-vous au lac de Longemer, son compère, situé à moins de quatre kilomètres au nord. Sur place, si votre visite s'éternise, des gîtes, hôtels et restaurants sont installés aux alentours. Bonne balade !