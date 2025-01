15 degrés en plein hiver, cette cité médiévale française est la destination idéale du moment

Cette cité fortifiée classée à l'Unesco est l'endroit idéal pour se régénérer au soleil cet hiver en France.

Alors que la France est actuellement en proie à des températures pouvant descendre jusqu'à - 10 degrés, quelques rares endroits de l'Hexagone restent préservés de la vague de froid. Parmi les territoires chanceux, cette destination surprenante est même baignée de soleil, offrant une escapade inoubliable au beau milieu de l'hiver. Alors que vous serez enchantés par son patrimoine exceptionnel, vous ferez par la même occasion le plein de vitamine D !

Le thermomètre affiche des températures douces l'après-midi autour de 14 degrés et nous ne sommes pourtant pas sur la Côte d'Azur. Cap sur les Pyrénées catalanes, direction une cité médiévale haut perchée, véritable joyau d'architecture classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'étend sur le massif du Conflent, entre 390 et 1 395 mètres d'altitude.

Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, Villefranche-de-Conflent est une ville fortifiée par Vauban qui séduira les amateurs de patrimoine et de nature. Entre tours de guet et portes fortifiées, ses remparts ceinturant la ville proposent une promenade historique exceptionnelle. On ne fera absolument pas l'impasse sur le Fort Libéria, accessible via un sentier pédestre. Après avoir gravi ses 734 marches, visiter ses prisons, sa chapelle et son chemin de ronde, ce chef-d'œuvre de l'architecture militaire offre des vues panoramiques époustouflantes sur la vallée.

Depuis Villefranche-de-Conflent, on part à l'assaut de merveilles naturelles comme la Grotte des Canalettes avec ses nombreuses stalactites, stalagmites et formations rocheuses, on part randonner sur les gorges de la Têt à la rencontre de ses cascades cachées... Enfin, la grotte fortifiée Cova Bastera propose, pour petits et grands, un voyage immersif dans la préhistoire avec Dinopedia Expérience, son parc à thème souterrain.

Le Train Jaune qui dessert la ville est une attraction touristique majeure. Véritable symbole du pays catalan, ce petit train à vapeur parcourt la ligne de Cerdagne longue de 63 kilomètres, reliant Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol. "Le Canari", surnommé ainsi en raison de sa couleur jaune, est l'occasion unique de visiter les alentours de manière originale, offrant des vues spectaculaires sur les falaises abruptes des gorges de la Têt, des panoramas à couper le souffle sur les sommets enneigés, traversant les vastes forêts de conifères en passant par des ponts suspendus vertigineux (Viaduc Séjourné et pont Gisclard). Le train réalise en tout 21 "haltes" dont les villages perchés de Kodony, ​​​​​​Montalba-le-Château, Eyne ou Font-Romeu qui est aussi une station de ski.

Comment se rendre à Villefranche-de-Conflent ? La solution la plus simple est la voiture. Comptez environ 9 heures de route depuis Paris, mais seulement 3 heures depuis Toulouse. Bon à savoir pour ceux qui sont en voyage à Barcelone, passez donc par Villefranche-de-Conflent en rentrant en France, car elle se trouve à 2 heures à peine de route de la grande ville catalane !