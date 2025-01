Cette petite cité corsaire est le refuge parfait pour se régénérer au cœur de l'hiver - et ce n'est pas Saint-Malo

Alternative idéale à Saint-Malo, c'est le refuge parfait pour une escapade en hiver.

On se laisserait bien tentés par une escapade revigorante le temps d'un week-end. Et s'il faut choisir une région, la Bretagne est idéale pour se ressourcer, avec son atmosphère paisible et authentique, ses côtes escarpées offrant de longues promenades revigorantes ou encore sa lumière tamisée si particulière en fonction des couleurs changeantes du ciel. Cette petite cité corsaire est idéale pour se déconnecter et recharger les batteries dans un environnement préservé.

Loin de l'agitation touristique que connaît sa grande cousine malouine, cette perle peu connue du littoral breton offre une expérience plus intime de la Bretagne maritime, parfaite pour ceux qui sont à la recherche d'un séjour paisible, à la découverte de la nature et du patrimoine breton. Autrefois refuge des corsaires et des contrebandiers, ce joyau médiéval est aujourd'hui une station balnéaire qui a su conserver son cachet d'antan.

Au détour de ses ruelles pavées bordées de demeures d'armateurs et de maisons anciennes aux façades en granit, on y découvre des petites places et des recoins secrets. Le cœur battant de la ville est son vieux port, pittoresque avec ses chalutiers colorés, l'endroit idéal pour s'imprégner de l'histoire riche de la cité maritime, respirer un air iodé tonifiant et déguster des fruits de mer fraîchement pêchés.

Bienvenue à Roscoff, niché sur la côte nord du Finistère, une cité corsaire qui a su garder son âme d'antan. On ne manquera pas la découverte de son musée original, la Maison des Johnnies, qui raconte l'histoire des marchands d'oignons roscovites du 19e siècle qui parcouraient le Royaume-Uni à vélo, ou encore la visite de l'église gothique Notre-Dame de Croaz-Batz, avec son emblématique clocher renaissance.

Après avoir flâné dans la cité, on file se détendre à la thalasso de Roscoff, l'établissement phare de toute la région, qui propose un large éventail de soins (massages, enveloppement d'algues, soins du visage) et des équipements de pointe (piscine d'eau de mer chauffée, grotte à sel, sauna et hammam) dans un décor exceptionnel avec vue sur la mer.

En définitive, Roscoff est la destination idéale pour se déconnecter du quotidien l'hiver, dans une détente absolue. L'ambiance y est absolument magique, notamment au couchant, quand le soleil a rendez-vous avec les vieilles pierres. Et si vous souhaitez poursuivre l'escapade, l'île de Batz située à quelques minutes en navette maritime (comptez 11 euros), permet une excursion nature d'une journée, dépaysante à souhait. Prêts à vous laisser envoûter ?