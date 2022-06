Village préféré des Français 2022 : les 14 candidats en images

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. L'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 est de retour mercredi 29 juin 2022 pour dévoiler le classement des 14 villages préférés des Français en compétition. Découvrez-les.

[Mis à jour le 15 juin 2022 à 18h04] L'émission "Le Village Préféré des Français" est de retour sur France 3 mercredi 29 juin 2022 à 21h10. 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) sont à nouveau en compétition pour la 10e édition en date du programme. L'heureux élu sera annoncé mercredi 29 juin 2022 par Stéphane Bern depuis le village lauréat de l'émission en 2021 : Sancerre. Ce sera également l'occasion pour l'animateur français de célébrer les 10 ans de l'émission, en revenant sur ses moments emblématiques.

"Au fil de ces dix années, j'ai pu mesurer la variété des villages français dans nos treize régions métropolitaines et en Outre-mer, chacun cultivant son histoire et son authenticité. Je savais combien la France est belle, mais j'ai découvert aussi que son formidable atout réside dans la richesse humaine, les femmes et les hommes qui font vivre et animent ces villages autant qu'ils veillent à préserver un patrimoine historique bâti, la beauté des paysages, la joliesse des centres-bourgs, et l'attractivité de leur territoire qui passe aussi par la convivialité des traditions populaires partagées" commente l'animateur Stéphane Bern dans un communiqué de presse.

Village Département Région Saint-Sulpice-de-Favières Essonne Île-de-France Levroux Indre Centre-Val de Loire Dieulefit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Malzieu-Ville Lozère Occitanie Quintin Côtes-d'Armor Bretagne Ainhoa Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Bergheim Haut-Rhin Grand Est Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France La Bouille Seine-Maritime Normandie La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Port-Joinville Vendée Pays de la Loire Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté Pino Haute-Corse Corse Saül Guyane Outre-mer

Les votes étaient ouverts jusqu'au 22 mars, date de l'élection du "Village préféré des Français". Ce sont les téléspectateurs et internautes qui ont voté pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245 ou sur le site de France Télévisions. Le village rassemblant le plus de votes a remporté le titre du "Village Préféré des Français 2022". Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 29 juin 2022 à 21h10.

"Le village préféré des Français" de cette année 2022 sera annoncé le mercredi 29 juin à partir de 21h10 sur France 3. Le gagnant de la précédente édition du "Village préféré des Français", en 2021, est Sancerre dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. La cité vigneronne, ses ruelles, son beffroi ou encore sa tour des Fiefs, unique vestige du château-fort médiéval, ont séduit les téléspectateurs. Découvrez Sancerre, ainsi que les photos des lauréats des années précédentes, dans notre diaporama ci-dessous :

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français", année après année, depuis le début de l'émission en 2012 :