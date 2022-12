Illuminations de Noël 2022 : les meilleures à Paris et dans le monde

ILLUMINATIONS DE NOEL. Arbres drapés de lumières, forêt enchantée de sapins, vitrines animées... Où admirer les plus belles illuminations de Noël à Paris et dans toute la France ? Découvrez également les plus belles photos d'illuminations dans le monde.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 15h30] A l'approche de Noël et du Nouvel An, les villes du monde entier s'illuminent de mille feux pour célébrer les fêtes : rues, places, boulevards et passages piétons scintillent pour le plus grand ravissement des passants. Chaque ville veut se rendre exceptionnelle, et chacune a l'ambition de porter le titre officieux de "ville lumière". En effet, si les illuminations de Noël procurent un contentement partagé par jeunes et moins jeunes, elles sont aussi un formidable moyen de mettre en valeur le patrimoine de chaque ville. Traditionnellement accompagnées de marchés de Noël, quand ils sont maintenus, les illuminations de Noël forment aussi un élément du prestige local. De Paris à New York, en passant par Moscou, tour du monde des plus belles illuminations de Noël :

Les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale l'hiver :

Avenue des Champs-Elysées : jusqu'au 2 janvier 2023, de 17 heures à 23 heures 45, sauf les 24 et 31 décembre toute la nuit ! Cette année 2022, le rouge flamboyant habituel cède sa place aux lumières dorées ! "Après quatre années entourées d'un halo de rouge, mystérieux, magique et merveilleux", Blachère Illumination signe une nouvelle scénographie "composée de millions de LED et de flash dorés", baptisée "Sobrillance" et placée sous le signe de l'économie d'énergie.

de 17 heures à 23 heures 45, sauf les 24 et 31 décembre toute la nuit ! Cette année 2022, le rouge flamboyant habituel cède sa place aux lumières dorées ! "Après quatre années entourées d'un halo de rouge, mystérieux, magique et merveilleux", Blachère Illumination signe une nouvelle scénographie "composée de millions de LED et de flash dorés", baptisée "Sobrillance" et placée sous le signe de l'économie d'énergie. Rue du Buisson Saint-Louis (10e)

Bercy Village : Cour Saint-Émilion (12e)

Rue de Tolbiac (13e)

Rue Bobillot (13e)

Square Louise-deMarillac (18e)

Avenue de la porte de Montmartre (18e)

Square Saint-Bernard-Saïd Bouziri (18e)

Place des fêtes (19e)

Avenue de Flandres (19e)

Rue Saint-Blaise (20e)

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des années passées dans les grands magasins dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :