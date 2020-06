Loto du patrimoine 2020 : quels sont les 18 sites sélectionnés ?

Phare de l'île aux Moines, couvent de L'Île-Rousse en Corse ou encore cathédrale de Saint-Pierre-et-Miquelon... Découvrez les 18 sites qui ont été sélectionnés pour le prochain Loto du Patrimoine.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 16h57] Ce mardi 30 juin, le ministre de la Culture Franck Riester et le présentateur Stéphane Bern ont dévoilé le nom des 18 sites des régions de France et d'outre-mer qui bénéficieront d'une rénovation financée par la cagnotte de la 3e édition du Loto du patrimoine au mois de septembre 2020. Dans la liste des monuments en péril sélectionnés, on y trouve des bâtiments religieux, culturels, agricoles ou industriels de différentes époques.

A partir du 31 août 2020, seront mis en vente par la Française des jeux les tickets de jeux à gratter Illiko Mission Patrimoine sur lesquels figureront les 18 sites sélectionnés en priorité, au tarif de 15 euros dont 1,76 euro serviront à la restauration des monuments en péril. Cinq tirages du Loto dédiés au patrimoine vont également se tenir les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020, juste avant les Journées du patrimoine. La mise minimum sera de 2,20 euros et le jackpot de 2 millions d'euros. Pour chaque grille, 0,54 euro sera reversé à la fondation du Patrimoine.