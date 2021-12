Calendrier Pirelli 2022 : "On the Road", des photos très rock

CALENDRIER PIRELLI. Le Cal 2022 intitulé "On the Road" réalisé par le chanteur canadien Bryan Adams met en avant de nombreuses personnalités du monde de la musique. Découvrez les photos de cette 48ème édition.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 11h51] Le calendrier Pirelli 2022 baptisé "On the Road" et réalisé par le chanteur canadien Bryan Adams, est sur le thème des grandes stars de la musique. Cette 48ème édition présente les photographies de l'artiste, réalisées en marge de sa carrière de chanteur, de Los Angeles à Capri. "On the Road" réunit des artistes de nationalités, de genres musicaux, d'âges et de parcours professionnels très différents, avec des talents comme Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent, Kali Uchis... "Sur la route, c'est là que je suis depuis 45 ans, car la vie d'un musicien est faite de routes, de voyages, d'attente dans les hôtels, d'heures en back stages", explique l'artiste canadien. Découvrez ci-dessous les photos du calendrier Pirelli 2022 réalisées l'été dernier à Los Angeles et à Capri, mais aussi les photos des éditions précédentes qui font le Calendrier Pirelli depuis plus de 50 ans :

Les plus belles femmes du monde ont posé pour le calendrier Pirelli. A l'initiative de la filiale britannique du groupe Pirelli, le Calendrier Pirelli a été publié pour la première fois en 1964. 46 calendriers Pirelli ont été réalisés jusqu'à présent, par 38 photographes. A l'origine, le calendrier était un simple cadeau d'entreprise réservé aux clients importants de la marque italienne de pneumatiques Pirelli. Mettant en scène la beauté féminine de manière très glamour voire érotique, "The Cal" est devenu rapidement la référence des calendriers dans le monde. Depuis plus de 50 ans, la marque confie la réalisation de son calendrier d'exception à un photographe de renom. La recette du Calendrier Pirelli est simple : les meilleurs photographes de la planète immortalisent les plus belles femmes du monde. Pour les 50 ans de Pirelli en 2014, ce sont d'anciens clichés inédits du célèbre photographe Helmut Newton qui ont été choisis : de belles photos datant de l'année 1985. Si le calendrier Pirelli 2014 fêtait cette année-là ses 50 ans, il ne s'agissait en réalité que de la 41e édition puisque le calendrier avait cessé sa publication durant 10 ans après l'édition de 1974.

Le calendrier Pirelli, produit par le fabricant italien de pneumatiques Pirelli depuis 1964, n'est malheureusement pas vendu mais distribué à quelques dizaines de milliers d'exemplaires aux VIP du monde entier, principalement à des collectionneurs, amateurs de photos et de mode, à des personnalités et à des leaders du monde de l'automobile. En 2014, la maison d'édition allemande Taschen avait reproduit dans un album unique l'ensemble des calendriers Pirelli à l'occasion de son 50e anniversaire, au prix de 6 000 euros, mais l'album est malheureusement sold out sur le site. Pour obtenir le calendrier Pirelli, l'astuce est de le retrouver sur Internet : il est revendu sur les sites comme ebay (aux enchères) ou Amazon.

Plus les années passent, et plus le prix du calendrier baisse. Par exemple, vous pouvez trouver l'intégrale des calendriers Pirelli de 1964 à 2004 à seulement 43,63 euros sur le site de la Fnac. Sur ebay, le calendrier Pirelli 2020 est actuellement en vente, neuf, à 200 euros.

Le calendrier Pirelli ne peut malheureusement pas s'acheter virtuellement au format pdf. En savoir plus sur le site officiel du calendrier Pirelli.

Actrices, chanteuses et artistes se dévoilent dans le calendrier Pirelli 2020 réalisé par Paolo Roversi qui s'inspire du célèbre drame shakespearien Roméo et Juliette. Claire Foy, Mia Goth, Emma Watson, Indya Moore, Yara Shahidi, Kristen Stewart, Chris Lee, Rosalia et Stella Roversi... Chacune d'entre elles interprète l'héroïne shakespearienne Juliette Capulet en femme fière et indépendante, sans aucun Roméo dans les parages. Une façon de revisiter l'œuvre clé de William Shakespeare sans s’embarrasser de la gent masculine.

La 46e édition du calendier Pirelli, baptisée "Dreaming", met en scène un conte photographique autour des aspirations de quatre femmes ainsi que la détermination dont elles font preuve pour y parvenir au fil de leurs rêves et de leurs passions. Dans la peau d'une artiste peintre vivant à Miami, l'actrice Laetitia Casta joue le jeu du shooting sensuel, accompagnée par le jeune danseur Sergueï Polunin qui interprète son amoureux. Maître du clair-obscur, Albert Watson met en scène également le top modèle Gigi Hadid dans la peau d'une jeune femme au coeur brisé, qui essaye de remonter la pente en passant du temps avec son meilleur ami dans un appartement new-yorkais. Encore une fois, comme lors de l'édition 2018 réalisée par Tim Walker, le calendrier Pirelli prône la diversité avec la présence de deux danseurs afro-américains.

Le calendrier Pirelli 2018 a été présenté à la presse le 10 novembre 2017 au Manhattan Center, à New-York. Il met en scène 17 mannequins ou personnalités de peau noire qui évoluent dans l'univers d'Alice aux pays des merveilles. Le photographe de mode Tim Walker a eu carte blanche pour réaliser cette nouvelle édition. Il justifie ainsi son choix artistique au New York Times : "L'histoire d'Alice a été racontée tellement de fois, et de manières tellement différentes, mais toujours avec un casting blanc. Je voulais repousser les limites de la représentation des personnages fictifs, et explorer des idéaux de beauté en constante évolution".

Tim Walker renouvelle totalement le style du célèbre calendrier, en revisitant Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles d'après les illustrations de la première édition de l'oeuvre en 1865. "Je voulais aller à la source de l'imaginaire de Lewis Carroll afin de la raconter de nouveau, mais cette fois-ci à partir de son origine. Je désirais proposer un point de vue différent et original", a expliqué le photographe. Le casting comprend exclusivement des personnalités noires qui évoluent dans le décor onirique d'Alice au pays des merveilles. Parmi celles-ci, on notera la présence de l'actrice américaine Whoopi Goldberg, du célèbre mannequin Naomi Campbell ou encore de la comédienne mexico-kényane Lupita Nyong'o. Comme pour l'édition précédente du "Cal", alors réalisée par le célèbre photographe de mode Peter Lindbergh, Pirelli souhaite défendre un autre type de beauté, loin de celle proposée par le système actuel, fortement liée à la jeunesse et à la perfection, et qui n'a rien à voir avec la réalité des femmes. "En tant qu'artiste", avait notamment expliqué le photographe Peter Lindbergh, "je ressens la responsabilité de libérer les femmes de la jeunesse éternelle et de la perfection. L'idéal de beauté parfaite mis en avant par la société est un objectif irréalisable".

Le calendrier Pirelli 2017 a été présenté à la presse mardi 29 novembre 2016. Le photographe qui a eu l'honneur de réaliser le fameux calendrier en 2017 est l'Allemand Peter Lindbergh, connu pour ses portraits de stars dénués de tout artifice. Il n'en était pas à son premier essai chez Pirelli puisque c'est lui qui avait également réalisé les éditions 2002 (voir les photos) et 1996 (voir les photos) du calendrier. Le photographe, prônant le réalisme, s'est toujours positionné à contre-courant de la perfection ambiante qui règne dans la photographie de mode. Une orientation qui correspond au virage à 180° pris par le calendrier Pirelli depuis 2016 : fini les clichés osés de jeunes femmes dévêtues et longilignes, place aux femmes influentes à la beauté naturelle, comme nous l'avons vu l'année dernière avec l'illustre photographe Annie Leibovitz pour calendrier 2016. L'édition 2017 rassemble 40 clichés noir et blanc de 14 actrices de renommée internationale au talent indéniable : Uma Thurman, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, et Zhang Ziyi. Une invitée surprise s'est glissée dans le calendrier : Anastasia Ignatova, diplômée en relations internationales et "entrepreneuse dans le domaine médical". Les clichés ont été réalisés durant 4 semaines entre mai et juin 2016. En 7 jours de shooting, le photographe a pris plus de 27 000 images dans cinq lieux différents : Berlin, Los Angeles, New York, Londres et la plage française du Touquet. Il évoque peu de retouches sur ces femmes qu'il qualifie de "complexes". Le calendrier est distribué aux clients privilégiés de l'enseigne de pneus, à ses partenaires, à des personnalités du monde politique, de l'art et de la mode.

L'édition 2016 du célébrissime calendrier offre le portrait de 13 femmes toutes en rondeurs et en muscles. A l'origine des photos de cette 43e édition : la photographe et portraitiste américaine Annie Leibovitz, notamment connue pour ses photos en couvertures du magazine Rolling Stones. Cette nouvelle édition a radicalement changé de direction : en effet, les mannequins dénudés laissent place à des femmes influentes de notre époque, pour la plupart habillées. On assiste à une véritable "révolution cérébrale" du calendrier et on y découvre avec surprise la championne de tennis américaine Serena Williams ! Le seul mannequin figurant dans le calendrier est Natalia Vodianova. Bien que Serena Williams et l'humoriste Amy Schumer posent tout de même en petite culotte, le calendrier 2016 a décidé de révolutionner sa ligne de conduite : des poses moins lascives, pas de corps retouchés mais plutôt un hommage à la beauté plurielle des femmes, qu'elles soient rondes, les traits marqués ou le corps musclé. La mise en scène adopte aussi un autre langage par rapport aux éditions précédentes : une lumière brute, des photographies prises en noir et blanc, un décor naturel et simple dans le studio de la photographe. Le casting choisi par la photographe Annie Leibovitz est donc le mannequin russe Natalia Vodianova, la productrice de cinéma américaine Kathleen Kennedy, l'actrice chinoise Yao Chen, la championne de tennis américaine Serena Williams, l'artiste et veuve de John Lennon Yoko Ono, la femme d'affaire américaine Mellody Hobson, l'écrivain américaine Fran Lebowitz, la réalisatrice américaine Ava Duvernay, la philanthrope Agnes Gund, la chanteuse de rock Patti Smith, la comédienne et humoriste Amy Schumer, l'artiste vidéaste et photographe iranienne Shrin Neshat et la blogueuse américaine Tavi Gevinson.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2016, et les photos des coulisses

Le Calendrier 2015 a été présenté à la presse et aux collectionneurs du monde entier le 18 novembre 2014 à Milan, au "Pirelli Hangar Bicocca", l'espace d'art contemporain milanais de Pirelli. Intitulé "Calendar Girls 2015", l'édition 2015 a été réalisée par le photographe Steven Meisel, l'un des plus appréciés dans le secteur de la mode. La styliste Carine Roitfeld a ajouté une touche de fétichisme à son shooting en habillant les top models de pièces en latex. Si le calendrier a fait beaucoup parler de lui cette année-là, c'est parce qu'il a choisi d'inclure un mannequin grande taille dans ses photos, une première depuis 1964. Il s'agissait de Candice Huffine, l'une des plus célèbres "plus size" de l'industrie de la mode. Steven Meisel a choisi 12 femmes capables de l'inspirer pour créer 12 photographies emblématiques sur 12 mois, plus une photo de couverture.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2015

Pour ses 50 ans, le calendrier Pirelli 2014 n'a pas fait dans l'absolue nouveauté mais le choix, original, était de qualité : les clichés de l'édition 2014 de cet almanach mythique sont ceux réalisés par le photographe de renom Helmut Newton. Ce sont des photos prises pour le calendrier 1986, album inédit, qui était conservé dans les archives de la société depuis 28 ans. Cette version du calendrier 1986 n'était jamais sortie, la version de la filiale britannique de la marque ayant été privilégiée à l'époque par rapport à la production italienne. Au menu pour ce calendrier 1986 qui est sorti en 2014 : des clichés en noir et blanc du photographe australien d'origine allemande, mettant en scène de belles jeunes femmes, et des pneus Pirelli ! Une direction plus publicitaire pour un calendrier qui ne présentait pas aussi franchement les produits de la marque auparavant. Dans ce calendrier collector, les fans découvriront 12 clichés, mais aussi 29 images des coulisses. Toutes ces photos ont été prises en 1985 à Monte-Carlo et en Toscane.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2014

La marque italienne a choisi un photographe américain de guerre pour réaliser l'édition 2013 de son célébrissime calendrier, avec pour mission de produire un travail qui inspirerait les générations futures. Après le travail de deux photographes de mode lors des deux années passées, la réalisation de la 40e édition du calendrier culte selon Pirelli a donc été confiée à Steve McCurry. Photojournaliste new-yorkais spécialisé dans les reportages de guerre, lauréat du World Press Photo à quatre reprises, il s'est fait connaître à la fin des années 1970 pour son travail en Afghanistan. Il a été rendu célèbre par son portrait de Sharbat Gula, jeune Afghane aux yeux verts, publié en 1984 et considéré aujourd'hui comme la photographie la plus connue de tous les temps (elle fit la couverture du magazine National Geographic). Steve McCurry a réalisé les photographies du calendrier Pirelli au mois de mai au Brésil, particulièrement à Rio de Janeiro, choisie comme décor à ciel ouvert pour son dynamisme et ses récentes transformations économiques. Le photographe, qui se définit comme un photographe de rue, a choisi de mettre en lumière la beauté et les couleurs reflétant l'âme de Rio. Vous n'y trouverez aucune femme dénudée, cette édition s'éloigne des milieux de la mode et du glamour habituel pour une édition tout en profondeur, qui se montre plus spirituelle et concentrée sur les visages et qui joue sur les contrastes et les émotions. Le photographe explique avoir essayé "de dépeindre le Brésil, ses paysages, son économie et sa culture en même temps que sa dimension humaine". Il poursuit : "j'ai beaucoup marché dans les rues, observé tous ces petits instants du quotidien et mitraillé. Je recherche cet instant fugace où l'image trahit une certaine tension." L'une des jeunes femmes photographiées, Karlie Kloss, raconte que cette édition menée par Steve McCurry permet aux femmes immortalisées d'exister en dehors du corps, pour le message qu'elles veulent faire passer. Car, aux côtés des plus belles femmes du monde, figurent, dans les pages de ce calendrier, des personnalités engagées dans des associations locales.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2013

Le calendrier Pirelli 2012 a été dévoilé le 6 décembre 2011 à New York. Pour cette édition baptisée "Swoon", le photographe de mode italien Mario Sorrenti a mis en scène 12 modèles dans les paysages méditerranéens de la Corse. Né à Naples en 1971, Mario Sorrenti n'a vécu en Italie que jusqu'à l'âge de 10 ans, puisque sa famille a choisi ensuite de s'installer aux Etats-Unis, terre de tous les possibles. Très jeune, il se passionne pour la photographie en composant des journaux élaborés, accompagnés de dessins et de notes. C'est à Londres qu'il se professionnalise en collaborant à "Elle", "Harper's Bazaar" et "The Face". A l'âge de 21 ans, il crée la campagne du parfum Obsession de Calvin Klein, avec pour égérie Kate Moss. En rentrant à New York, il est une star de la photographie et collabore régulièrement avec de grands noms de la mode et de la presse féminine. Entre expositions et publications, il devient surtout réputé pour ses clichés de nu. Il dit d'ailleurs : "J'ai toujours voulu déshabiller les gens, pour être plus proche de l'individu, de la personne, justement pour trouver plus de vérité et de pureté".

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2012

L'édition 2011 de "The Cal" a été dévoilée le 30 novembre 2010 au théâtre Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko de Moscou. Baptisé "Mythology", elle est composé de 36 clichés où se croisent 24 divinités, muses et nymphes issues de l'Antiquité, incarnées par l'actrice américaine Julianne Moore et 20 des plus grands tops internationaux. Sa réalisation a été confiée à Karl Lagerfeld, célèbre créateur de mode allemand, mais aussi photographe, éditeur, designer et réalisateur. Il s'est donc inspiré de la mythologie gréco-romaine pour produire des clichés d'une pureté très sensuelle. Le couturier a pour l'occasion créé les accessoires et les bijoux qui ornent les modèles devenus divinités sous l'objectif du styliste. Il confie par ailleurs que "L'Iliade" d'Homère, un des premiers livres qu'il a lu, a constamment influencé son travail : "Ce qui est moderne dans la mythologie, c'est l'amour de la jeunesse, le culte du corps, le désir assumé, sans punition divine, et l'hommage permanent rendu à la Nature. Il y a une éthique de la beauté dans la civilisation gréco-romaine que nous avons perdue aujourd'hui."

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2011

Cette édition du calendrier Pirelli a été dévoilée à Londres le 8 novembre 2001. Elle a été réalisée par le photographe allemand Peter Lindbergh, qui était déjà à l'origine de l'édition de 1996. Il donne à montrer pour la première fois des jeunes actrices, au nombre de 12, parmi lesquelles Mena Suvari ou Brittany Murphy, toutes vêtues avec délicatesse.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 2002

C'est en 1996 que le photographe Peter Lindbergh a réalisé son tout premier Calendrier Pirelli. A la fin des années 1980, le photographe s'est fait connaître en intégrant une forme de réalisme à la photo de mode. Dans ce calendrier, il propose des portraits de mannequins tels que Eva Herzigova ou Carrè Otis, en noir et blanc.

> Voir les photos du Calendrier Pirelli 1996