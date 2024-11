La cathédrale de Lyon bientôt métamorphosée, voici à quoi va ressembler la Fête des Lumières

La Fête des Lumières de Lyon va vous en mettre plein les yeux avec cette œuvre audacieuse qui anime la cathédrale iconique de Lyon.

On l'attend tous avec impatience ! La fête des Lumières est le grand rendez-vous annuel des Lyonnais et des touristes venus d'ailleurs, métamorphosant les bâtiments les plus iconiques de la "Capitale des Gaules" en œuvres étincelantes empreintes de poésie. Et ça tombe bien, cette grande tradition populaire est de retour bientôt, du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2024. Parmi les installations marquantes qui attendent les spectateurs, cette expérience immersive vous en mettra particulièrement plein les yeux.

Montagnes, rochers, vents et eau, la cathédrale Saint-Jean située au cœur du Vieux-Lyon sera bientôt le théâtre d'un grand spectacle vivant son et lumière baptisé "Mother" de l'artiste allemand Julian Hölscher. La façade de pierre de l'iconique lieu de culte et de prière se transformera en paysages mouvants et colorés se nourrissant de la nature. Cette œuvre où les éléments bougent et vibrent au rythme de la musique plongera les spectateurs dans une aventure intense et émotionnelle. Mais ce n'est pas la seule installation captivante de la fête, on vous laisse juger par vous-même avec le diaporama ci-dessous des 32 œuvres présentées sur 28 sites de la ville :

Lyon, celle que l'on surnomme la "Ville des Lumières" à juste titre, propose des décors de lumière et parcours oniriques toujours plus exceptionnels durant cet événement gratuit et ouvert à tous, signés des grands noms de la scène artistique contemporaine internationale. Cette édition fêtera ses 25 ans bougies, avec notamment la réintroduction de 6 œuvres cultes des éditions passées de la Fête des Lumières, dont la boule de neige géante autour de la mythique statue de Louis XIV à la place Bellecour et les Anooki, ces petits Inuits blancs facétieux et poétiques, au parc de la Tête d'Or.

Si vous souhaitez assister à la Fête des Lumières de Lyon, l'événement se déroule du jeudi 5 au samedi 7 décembre de 19 heures à 23 heures et le dimanche 8 décembre 2024 de 18 heures à 22 heures, y compris pour voir l'œuvre audacieuse de Julian Hölscher sur la cathédrale Saint-Jean. Un beau programme en perspective pour faire le plein de féerie cet automne !