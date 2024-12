Ce château à une heure de Paris se transforme dès ce week-end - balades et spectacles lumineux au programme

Ce château près de Paris vous embarque dans un véritable conte de fée pendant les fêtes.

Pendant la période hivernale, à l'approche de Noël, de nombreux châteaux en France se parent de leurs plus beaux apparats de lumière et proposent des animations ludiques, des ateliers et des visites thématiques pour tous, à l'image des châteaux grandioses d'Amboise, d'Azay-le-Rideau ou encore de Langeais. Dès ce week-end et jusqu'au 16 janvier 2025, c'est un château monumental à quelques pas de Paris qui promet une expérience grandiose.

Situé au cœur de la vallée de Chevreuse en Yvelines à près d'une heure en transport ou en voiture de la capitale, ce domaine national se pare de mille feux pour les fêtes de fin d'années et ça commence ce samedi 14 décembre. C'est un château exceptionnel, à l'architecture remarquable, installé dans un parc forestier de 400 hectares datant du 17e siècle et entouré de jardins à la française dessinés par André le Nôtre.

Vivez un événement féérique avec "Noël au château" au Domaine National de Dampierre. Le parc du domaine se transforme ce samedi dès la tombée de la nuit en un spectacle lumineux à ciel ouvert. Entre amis ou en famille, on découvre un parcours original sur les pas de Jules Verne dans les salons du château, nous immergeant au centre de la Terre, en ballon au-dessus de l'Afrique, dans l'espace en direction de la Lune et sous les océans à bord du Nautilus !

A des dates précises, des visites théâtralisées et des contes de Noël sont proposés aux plus petits, ainsi que des projections de films iconiques, tels que L'Étrange Noël de monsieur Jack d'Henry Selick d'après l'œuvre originale de Tim Burton, mais aussi La Belle et la Bête ou encore Charlie et la Chocolaterie, au cœur du château. Enfin, on se laissera émerveiller par un spectacle de Lanterne magique dans l'Orangerie.

Dans le parc, des balades en calèches tirées par des mules américaines permettent de contempler de manière ludique la beauté des jardins. Tous les mercredis, des balades en poney sont proposées aux plus petits.

Comptez seulement 10 euros pour rentrer dans le domaine (si vous avez moins de 18 ans, c'est gratuit pour vous), entre 10 heures et 17h30. Le spectacle "Voyage au cœur des œuvres de Jules Verne" coûte 25 euros ou 15 euros pour les moins de 12 ans et celui de Lanterne magique revient à 18 euros ou 8 euros pour les 6-12 ans. Les séances de cinéma sont proposées à 5 euros. Notez bien que le domaine sera fermé du 25 décembre 2024 au 1er janvier 2025 inclus.