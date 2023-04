Cette momie d'animal stupéfie les visiteurs de l'expo Ramsès, son histoire est extraordinaire

Parmi les objets phares de l'exposition Ramsès II à Paris, des momies d'animaux intriguent les visiteurs... Elles révèlent en réalité l'amour des Egyptiens pour leurs compagnons à quatre pattes.

Cette momie étonnante surprend les visiteurs de l'exposition "Ramsès et l'or des pharaons" installée à Paris depuis le 6 avril 2023. Oui, il s'agit bien d'une momie datant de l'Egypte ancienne et de l'époque du mythique pharaon. Vous avez sans doute vu les images étonnantes de l'arrivée en France du magnifique cercueil de Ramsès II, une pièce unique qui a été escortée par la Garde Républicaine et des forces de sécurité dignes de la visite d'un chef d'Etat ! Mais les trésors dévoilées ne s'arrêtent pas là...

L'exposition révèle également des découvertes inattendues et fascinantes, notamment des momies d'animaux. Et pas n'importe lesquelles : des momies de chats, considérées comme sacrées par les Égyptiens de l'époque. Certaines d'entre elles ont été découvertes à Saqqara il y a moins de 10 ans, et c'est la première fois qu'elles quittent l'Égypte pour être exposées au grand public.

© Sarah Ponchin/Linternaute.com

Cette exposition est une occasion unique de percer les secrets de la relation mystique entre les Égyptiens et la faune, considérée comme une interface directe avec les dieux. Le chat était d'ailleurs déjà l'objet de représentations divines comme d'autres animaux dont le célèbre faucon. Les chercheurs ont désormais acquis la conviction que les animaux étaient momifiés pour être offerts en offrande aux Dieux, signe de leur importance dans la culture égyptienne antique.

"Quand la maison flambe, seuls les chats comptent"

Parmi eux, le chat avait une place particulière. Considéré comme un véritable membre de la famille, vénéré pour son rôle dans la chasse aux rongeurs et vu ainsi comme celui capable de protéger les récoltes, le chat était particulièrement respecté et vénéré par toutes les classes de la population égyptienne. En témoigne le récit du Grec Hérodote, affirmant que "quand la maison flambe, personne n'éteint l'incendie, seuls les chats comptent".

Mais la pièce maîtresse de cette exposition est sans conteste une statue en bois et en or d'un chat de grande taille, qui servait à contenir les restes d'une momie de chat. Une véritable œuvre d'art d'une richesse exceptionnelle et qui témoigne de la grandeur de l'Égypte ancienne.

Ces momies d'animaux uniques ainsi que l'héritage de Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de l'histoire, sont à découvrir jusqu'au 6 septembre 2023 à Paris, Halle de la Villette.