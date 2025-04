Vacances scolaires 2025 : Pâques, dates par zone et calendrier

Les vacances de Pâques ont commencé pour la zone B. Quand tombent les vacances scolaires pour les autres zones A et C (incluant Paris) ? Quel est le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 ?

Les vacances scolaires de Pâques ont commencé. Les élèves de la zone B qui concerne les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg, entament leur première semaine avec un retour en classe prévu le mardi 22 avril 2025, après le lundi de Pâques férié. Les élèves de la zone C, qui compte les académies parisiennes (Paris, Versailles, Créteil), seront quant à eux en vacances de printemps ce samedi 12 avril à la fin des cours pour une reprise le lundi 28 avril 2025.

La dernière zone à partir en vacances sera la zone A qui regroupe les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Les élèves seront en vacances le samedi 19 avril à la fin des cours et retourneront en classe le lundi 5 mai 2025. Les élèves de France entameront ensuite la dernière ligne droite avant les vacances d'été, fixées au samedi 5 juillet 2025.

Les vacances de printemps sont la période idéale pour se prélasser sous le soleil de l'Espagne, de l'Italie ou des îles comme Madère, "l'île au printemps éternel" avec ses jardins botaniques, la Crète, Malte ou les Baléares. Afin de mieux anticiper vos futurs voyages en famille, ainsi que les prochains jours fériés de l'année, découvrez ci-dessous les dates officielles fixées par le ministère de l'Education.

Télécharger le calendrier des vacances scolaires 2025 en PDF

Le calendrier 2025 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C et les jours fériés 2025, et mentionne les jours de la semaine. Téléchargez-le ci-dessous.

Calendrier 2025 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2025 au format PDF

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.

Vacances scolaires 2025 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 22 février 2025

Reprise des cours : lundi 10 mars 2025 Fin des cours : samedi 8 février 2025

Reprise des cours : lundi 24 février 2025 Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 19 avril 2025

Reprise des cours : lundi 5 mai 2025 Fin des cours : samedi 5 avril 2025

Reprise des cours : mardi 22 avril 2025 Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026

Envie de partir en vacances ? Discutez-en sur notre forum

Le calendrier des vacances scolaires 2025 à Paris

L'académie de Paris est située dans la zone C. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. Voici le calendrier des vacances scolaires de Paris en 2025 :

Période de vacances Dates Vacances de février Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de printemps Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026

Quelles sont les dates du calendrier scolaire 2025-2026 ?

Vacances scolaires 2025 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Lundi 1er septembre 2025 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Fin des cours : samedi 18 octobre 2025

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2025 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Fin des cours : samedi 20 décembre 2025

Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026 Vacances de février Fin des cours : samedi 7 février 2026

Reprise des cours : lundi 23 février 2026 Fin des cours : samedi 14 février 2026

Reprise des cours : lundi 2 mars 2026 Fin des cours : samedi 21 février 2026

Reprise des cours : lundi 9 mars 2026 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 4 avril 2026

Reprise des cours : lundi 20 avril 2026 Fin des cours : samedi 11 avril 2026

Reprise des cours : mardi 27 avril 2026 Fin des cours : samedi 18 avril 2026

Reprise des cours : lundi 4 mai 2026 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026 Samedi 4 juillet 2026

Zone A, B ou C... Quelles sont les zones des vacances scolaires ?

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Il est à noter que les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers scolaires différents. Vous pouvez les consulter en renseignant le numéro de votre département à cette adresse.