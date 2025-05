Calendrier des vacances scolaires : cette zone sera la championne des longs week-ends l'an prochain

Le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 avantage une zone en particulier, avec des jours fériés bien placés.

Le calendrier de l'année scolaire donne chaque année du fil à retordre aux familles. Le positionnement des jours fériés a son rôle à jouer selon la zone scolaire des enfants : A, B ou C. Durant l'année scolaire 2025-2026 qui arrive bientôt, une académie sera plus avantagée que les autres en matière de longs week-ends.

Si le calendrier scolaire est équitablement réparti avec 16 semaines de vacances et 11 jours fériés par an pour tous les élèves de France, les congés d'hiver et de Pâques, qui ne tombent pas au même moment selon les zones, redistribuent souvent les cartes. En effet, à cette période, si certaines académies enchaînent vacances et jours fériés, d'autres ont la malchance de voir leurs jours fériés fusionner avec leurs congés.

Calendrier 2025-2026 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Cliquez sur le lien pour le télécharger au format JPEG ou PDF. © Linternaute.com

En cette année scolaire 2025-2026 qui arrive, c'est la zone B qui tire son épingle du jeu (régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Grand Est, PACA et Corse). Placée en position intermédiaire pour les vacances de printemps, elle est la seule à bénéficier de tous les week-end prolongés de la fin de l'année scolaire, avec 4 semaines allégées par des jours fériés bien placés en dehors des périodes de vacances.

Après les vacances de printemps du 11 au 27 avril, la zone B bénéficiera ainsi d'un jour férié par semaine : d'abord le vendredi 1er mai puis le vendredi 8 mai - qui permettront deux week-end de 3 jours consécutifs - et enfin le jeudi 14 mai de l'Ascension qui tombe la semaine suivante, avec une longue pause de 4 jours en faisant le pont puisque toutes les écoles de France seront aussi fermées le vendredi 15 mai ! Après la semaine complète du 18 mai, le lundi 25 mai de Pentecôte viendra ajouter un dernier week-end de 3 jours à la zone B. Il ne lui restera plus que 5 semaines complètes à tenir avant les grandes vacances à partir du 4 juillet 2026.

La répartition des vacances de printemps crée en revanche un fort déséquilibre pour la zone A (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine) qui sera la première à partir en congés du 4 au 20 avril 2026 et qui sera la seule à voir son lundi de Pâques, le 6 avril, se fondre dedans. Puis après les vacances, les élèves devront enchaîner pas moins de 11 semaines consécutives de cours avant les grandes vacances...

Et la zone C (Île-de-France, Occitanie) dans tout ça ? Elle est avantagée, mais pas autant que la zone B. En effet, elle pourra profiter des jours fériés du printemps elle aussi, à l'exception toutefois du jour férié du 1er mai qui tombe pendant ses vacances de printemps, prévues du 18 avril au 4 mai 2026.

Vous l'aurez bien compris, ce roulement des zones durant l'année scolaire 2025-2026, qui permet de mieux répartir les départs et les retours de vacances, sera particulièrement bénéfique à la zone B qui ne perdra aucun jour férié au printemps.