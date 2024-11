Ces dates de congés vont s'arracher en 2025, voici les jours à poser vite pour profiter de longs week-ends

Profitez des jours fériés avantageux que vous réserve 2025 pour prolonger vos week-ends.

L'année 2024 est bientôt terminée, il est temps de planifier vos week-ends prolongés en 2025 en repérant les jours fériés. Si l'année 2025 compte 11 jours fériés comme chaque année, 10 tomberont en semaine ! Un véritable régal pour ceux qui cherchent à maximiser leurs jours de repos sans pour autant épuiser tous leurs congés. On vous donne toutes les clés pour optimiser de superbes ponts et profiter au maximum de vos congés à venir.

Avec quelques jours de congés bien placés, on peut transformer les jours fériés de 2025 en week-end superbement prolongés. Retenez que sur l'intégralité des jours fériés de 2025, seul celui de la Toussaint tombe un samedi. Pour les autres, tout se passe en semaine. A commencer par le 1er janvier, jour de l'An férié qui ouvre le bal un mercredi. Si vous posez deux jours de congés avant ou après, vous bénéficierez de 5 jours de repos. Si vous posez deux jours de plus les jeudi 26 et vendredi 27 décembre, vous doublerez la mise en 8 jours de vacances.

Au printemps 2025, le calendrier scolaire nous offre automatiquement un week-end de 3 jours avec le lundi de Pâques férié du 21 avril. En posant le vendredi 18 avril, on peut profiter d'un plus long week-end, à moins que vous ne préfériez réserver les munitions pour le mois de mai. En effet, les 1er et 8 mai fériés tombant un jeudi cette année-là, on s'offre tout bonnement 11 jours de vacances en posant ces 5 dates stratégiques : les 2, 5, 6, 7, et 9 mai 2025. La fin du mois offre également l'opportunité d'un week-end de 4 jours en posant le vendredi 30 mai qui suit le jeudi de l'Ascension du 29 mai.

Calendrier 2025 des jours fériés et des vacances scolaires. © Linternaute.com

Au mois de juin, un week-end de 3 jours vous attend automatiquement avec le lundi de Pentecôte le 9 juin. Même chose pour le mois de juillet, à moins que vous ne soyez déjà en vacances, profitez d'un week-end de 3 jours également puisque le 14 juillet, jour de la Fête Nationale, tombe un lundi. Au mois d'août enfin, on profite d'un week-end de 3 jours aussi puisque l'Assomption tombera un vendredi 15. A votre guise, vous pourrez tout à fait poser des jours supplémentaires.

A l'automne tombera la Toussaint, seul point noir du calendrier 2025 puisque ce jour férié tombe un samedi 1er novembre. Mais une bonne surprise se profile à l'horizon avec le jour férié de l'Armistice le 11 novembre. Comme il tombe un mardi, il vous suffit de poser le lundi 10 novembre pour obtenir un splendide week-end de 4 jours consécutifs. Enfin, Noël tombera cette année-là un jeudi 25 décembre, offre également la possibilité de prolonger les fêtes avec un week-end de 4 jours en posant le vendredi 26 décembre.

Avec de nombreux week-end prolongés qui se font automatiquement l'été, et quelques dates de congés posées stratégiquement entre les jours fériés et les week-end, l'année 2025 est une aubaine pour profiter de mini-vacances tout au long de l'année.