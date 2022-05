"Vacances scolaires : télécharger le calendrier 2022-2023, les dates par zone"

VACANCES SCOLAIRES. Les dates officielles des vacances scolaires 2022-2023 ont été officiellement publiées par l'Education Nationale. Retrouvez toutes les dates par zone A, B ou C ainsi que les jours fériés dans notre calendrier 2022-2023 à télécharger en version JPEG ou PDF.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 12h03] Alors que les élèves s'impatientent d'être en vacances d'été à la date du 7 juillet 2022, il est déjà possible de consulter les dates des vacances scolaires de l'année 2022-2023. Quelques 12,5 millions d'élèves feront leur rentrée scolaire à la date du jeudi 1er septembre 2022 et partiront en vacances d'été du samedi 8 juillet 2023 au 31 août 2023. L'année scolaire sera divisée, comme chaque année, en 5 périodes de cours intercalées par les vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de printemps.

Du côté des 11 jours fériés annuels, il y aura une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les 1er mai et 8 mai tomberont en 2023 un lundi et non pas un dimanche comme cette année ! La mauvaise, c'est qu'il n'y aura qu'un seul et unique pont possible dans le calendrier des vacances scolaires 2022-2023, grâce au jeudi de l'Ascension à la date du 18 mai. Vous pourrez poser le vendredi 19 mai sachant que les élèves n'auront pas classe les vendredi 19 et samedi 20 mai, selon le calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale.

Vous souhaitez connaître dès maintenant les dates des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir planifier votre séjour en famille ? Vacances de printemps et d'été... Consultez le calendrier scolaire officiel 2022-2023 contenant toutes les dates des vacances pour la zone A, B et C.

Le calendrier des vacances scolaires 2022-2023 pour les zones A, B et C, avec jours fériés. © Linternaute.com

Télécharger le calendrier scolaire officiel 2022-2023 (PDF)

Télécharger le calendrier scolaire officiel 2022-2023 (JPEG)

Les vacances d'été 2022 se dérouleront entre le jeudi 7 juillet et le mercredi 31 août inclus, aux mêmes dates pour les zones A, B et C. Le début des vacances d'été 2022 marque la fin de l'année scolaire 2021-2022. La rentrée scolaire 2022-2023 aura lieu le jeudi 1er septembre 2022, toutes zones confondues.

Les élèves reprendront le chemin de l'école comme chaque année au mois de septembre. Cette année 2022, la rentrée scolaire a lieu le jeudi 1er septembre 2022. Une pré-rentrée est fixée au mercredi 31 août pour les enseignants.

Linternaute.com a dressé un tableau récapitulatif des dates officielles des vacances scolaires de l'année en cours 2022, jusqu'à 2023. La zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse.

Vacances scolaires 2022-2023 ZONE A ZONE B ZONE C Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022 Jeudi 7 juillet 2022 Jeudi 7 juillet 2022 Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Jeudi 1er septembre 2022 Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Vacances de février Fin des cours : samedi 4 février 2023

Reprise des cours : lundi 20 février 2023 Fin des cours : samedi 11 février 2023

Reprise des cours : lundi 27 février 2023 Fin des cours : samedi 18 février 2023

Reprise des cours : lundi 6 mars 2023 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 8 avril 2023

Reprise des cours : lundi 24 avril 2023 Fin des cours : samedi 15 avril 2023

Reprise des cours : lundi 2 mai 2023 Fin des cours : samedi 22 avril 2023

Reprise des cours : mardi 9 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023 Samedi 8 juillet 2023 Samedi 8 juillet 2023

L'académie de Paris est située dans la zone C. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. Voici le calendrier des vacances scolaires de Paris en 2022-2023, pont de l'Ascension inclus :

Période de vacances Dates Pont de l'Ascension - Fin des cours : jeudi 26 mai 2022

- Reprise des cours : lundi 30 mai 2022 Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022 Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

- Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

- Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Vacances de février - Fin des cours : samedi 18 février 2023

- Reprise des cours : lundi 6 mars 2023 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 22 avril 2023

- Reprise des cours : mardi 9 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2022 à Paris et partout en France ? Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Retrouvez toutes les dates des vacances scolaires 2022-2023 pour la zone A :

Période de vacances Dates Vacances d'été - Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 Rentrée scolaire - Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

- Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

- Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Vacances de février - Fin des cours : samedi 4 février 2023

- Reprise des cours : lundi 20 février 2023 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 8 avril 2023

- Reprise des cours : lundi 24 avril 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2022-2023 de la zone B :

Période de vacances Dates Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022 Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Vacances de février Fin des cours : samedi 11 février 2023

Reprise des cours : lundi 27 février 2023 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 15 avril 2023

Reprise des cours : lundi 2 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

La zone C comprend les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2022-2022 pour la zone C :

Période de vacances Dates Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022 Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

- Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

- Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 Vacances de février - Fin des cours : samedi 18 février 2023

- Reprise des cours : lundi 6 mars 2023 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 22 avril 2023

- Reprise des cours : mardi 9 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

Le prochain jour férié est le jeudi de l'Ascension. Découvrez ci-dessous les dates de repos qui vous attendent avant de clore l'année 2022 :

Jeudi 26 mai 2022 : Ascension

: Ascension Lundi 6 juin 2022 : Lundi de Pentecôte

: Lundi de Pentecôte Jeudi 14 juillet 2022 : Fête nationale

: Fête nationale Lundi 15 août 2022 : Assomption

: Assomption Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint

: Toussaint Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918

: Armistice 1918 Dimanche 25 décembre 2022 : Noël

Bonne nouvelle sur le calendrier des jours fériés de l'année 2023 : les jours fériés mobiles qui étaient tombés un dimanche en 2022 tomberont un lundi en 2023 !