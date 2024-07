Hellfest 2025 : à quelle date et heure ouvre la billetterie des pass 4 jours ?

HELLFEST. L'ouverture de la vente des pass 4 jours du festival de metal est imminente. Date, heure, prix, tout ce qu'il faut savoir sur les billets.

Le Hellfest 2024 est à peine terminé que les métalleux de tous les horizons sont déjà invités à remettre la main au porte-monnaie pour acquérir le précieux sésame de l'édition prochaine qui se tiendra du 19 au 22 juin 2025. La billetterie sera ouverte ce mardi 9 juillet 2024, à 13 heures pétantes, prête à exploser à nouveau les scores de connexion pour obtenir un pass 4 jours (l'intégralité de ce type de pass est mise en vente) de cette nouvelle édition. L'an dernier, en l'espace de quelques minutes, la vente des pass 4 jours était sold-out avec près de 30 000 personnes connectées au total !

Aucun prix n'a encore été annoncé pour les pass 4 jours de l'édition 2025. Pour information, le pass 4 jours de cette année a coûté 329 euros aux festivaliers, avec l'accès gratuit au camping. Evidemment, il est encore trop tôt pour connaître ne serait-ce qu'un seul nom de la programmation de cette édition 2025. Les pass 1 jour seront quant à eux mis en vente en début d'année 2025 après la révélation de l'affiche.

