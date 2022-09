"Grève RATP : quel métro, bus, RER et tram en circulation ce 29 septembre ?"

Le mouvement de grève général du 29 septembre lancé par les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse revendique le pouvoir d'achat, les droits des travailleurs et s'oppose à la réforme des retraites. Dans ce contexte, la RATP mène une grève dans un contexte d'injustice sociale, "de pertes d'attractivité (...) mettant l'emploi en tension, dégradant les conditions de travail par manque d'effectif" "sous couvert de l'ouverture à la concurrence", et revendique une nouvelle augmentation de la valeur du point. Le site de la RATP indique que son préavis de grève du 29 septembre "couvre l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services".