"Grève RATP : RER, lignes de métro, quelles prévisions du 10 mars ?"

GREVE RATP. L'intersyndicale de la RATP annonce à nouveau des perturbations pour la journée de vendredi 10 mars 2023, mais uniquement sur les lignes du métro et du RER B. Le trafic des bus et tramways devrait rester normal. Ce que l'on sait des prévisions.

[Mis à jour le 9 mars 2023 à 13h37] La grève à la RATP sera reconduite pour la quatrième journée consécutive à l'appel de l'intersyndicale de la régie des transports parisiens. Si le trafic sera en amélioration par rapport aux journées précédentes, il subsistera des perturbations "sur quelques lignes de métro seulement" et sur la ligne du RER B, la plus fortement dégradée. Le réseau de surface (bus et tramways) ne devrait être pas impacté ce vendredi. Le détail des prévisions de trafic sera connu cet après-midi.

La grève à la RATP contre la réforme des retraites se poursuit ce jeudi 9 mars 2023. La situation est encore "perturbée" sur certaines lignes du métro comme la 10 qui ne propose que 50% du trafic normal et la 13 1 train sur 2 seulement jusqu'à 20 heures... En revanche, les lignes 1, 3bis, 4, 5, 7bis, 9 et 14 circulent tout à fait normalement. Les bus et les tramways circulent normalement. Consulter les prévisions ligne par ligne pour cette journée du 9 mars à l'aide de notre sommaire ci-contre.

"Les perturbations dans les transports vont continuer jusqu'à vendredi", avait prévenu hier le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune, recommandant à nouveau le télétravail. Dans un communiqué publié mercredi, la direction de la RATP a livré quelques estimations concernant la journée de vendredi 10 mars : le trafic devrait "encore s'améliorer", affirme la régie des transports parisiens. Et de détailler : "La RATP prévoit un trafic normal sur les réseaux bus et tramways. Le trafic restera perturbé sur quelques lignes du métro seulement. Sur le réseau RER, le trafic sera quasi normal sur la ligne A et très perturbé sur la ligne B."

Ce jeudi 9 mars 2023, la situation est encore un peu difficile sur le réseau des métros et RER, mais normale sur le réseau des bus et tramways. Découvrez les perturbations de la grève RATP du 9 mars dans le détail :

Perturbations métro : découvrez ci-dessous les perturbations du 9 mars 2023 dans le métro parisien, ligne par ligne :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation.

: trafic normal avec risque de saturation. Ligne 2 : trafic quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi.

: trafic quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi. Ligne 3 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l’après-midi

: 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l’après-midi Ligne 3bis : trafic normal.

: trafic normal. Ligne 4 : trafic normal, fermée à 22h15 en raison de travaux.

: trafic normal, fermée à 22h15 en raison de travaux. Ligne 5 : trafic normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi.

: trafic normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi. Ligne 6 : 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi.

: 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi. Ligne 7 : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne 7bis : trafic normal.

: trafic normal. Ligne 8 : 1 train sur 3.

: 1 train sur 3. Ligne 9 : trafic quasi normal.

: trafic quasi normal. Ligne 10 : 1 train sur 2.

: 1 train sur 2. Ligne 11 : quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi, fermée à 22h en raison de travaux.

: quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi, fermée à 22h en raison de travaux. Ligne 12 : quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi.

: quasi normal le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi. Ligne 13 : 1 train sur 2, entre 6 heures et 20 heures uniquement.

: 1 train sur 2, entre 6 heures et 20 heures uniquement. Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation, mais fermeture à 22h en raison de travaux de modernisation.

Perturbations RER : en ce qui concerne le trafic des RER gérés en partie par la RATP, c'est-à-dire le RER A et le RER B, la RATP prévoit également un trafic moins perturbé ce jeudi 9 mars :

RER A : en moyenne 3 trains sur 4. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture.

: en moyenne 3 trains sur 4. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture. RER B : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 2 trains sur 3 aux heures creuses. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

: en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 2 trains sur 3 aux heures creuses. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord. Perturbations bus : le trafic des bus est normal sur l'ensemble du réseau ce 9 mars. Trafic normal sur le Noctilien.

Perturbations tram : le trafic est normal dans l'ensemble des lignes de tramway ce jeudi 9 mars.

Le mouvement est également reconduit à la SNCF, avec des perturbations qui subsistent encore sur l'ensemble des RER et Transiliens d'Île-de-France. Consulter les prévisions détaillées ci-dessous :

Une troisième journée de grève d'affilée a lieu à la RATP ce jeudi 9 mars 2023. Outre le fait de dénoncer un "projet de loi injuste, brutal et inefficace", comme l'indique le communiqué publié par l'intersyndicale de la RATP, les agents grévistes entendent protéger leur régime spécial de retraite, qui est menacé par la réforme du gouvernement. "L'intérêt d'avoir un régime spécial est d'abord la prise en compte de la pénibilité au travail. Les agents sont confrontés à des horaires de nuit, au travail dans les souterrains et à la manipulation de produits toxiques", avait expliqué Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT RATP, à France 3.

Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le mouvement social peut être reconduit aisément grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.