Trafic RATP : la ligne 3 du métro parisien interrompue ce mercredi 8 juin

TRAFIC RATP. Ce mercredi 8 juin 2022, la ligne 3 du métro de Paris est à l'arrêt entre les stations Opéra et Pont de Levallois-Bécon en raison d'un incident technique. Voici les prévisions.

[Mis à jour le 8 juin 2022 à 11h55] Ce mercredi 8 juin, le trafic est interrompu dans les deux sens de circulation sur la ligne 3 du métro parisien entre les stations Opéra et Pont de Levallois-Bécon, soit toute la partie ouest de la ligne 3 qui traverse Paris d'ouest en est. La reprise du trafic est estimée à 14h00 selon le site officiel de la RATP.

La raison ? Un incident technique survenu ce matin aux alentours de 10 heures 20, des rames ayant été évacuées "en interstation entre Wagram et Péreire, entre Péreire et Champerret, entre Malesherbes et Wagram et entre Villiers et Malesherbes" indique le compte Twitter officiel de la ligne 3 du métro parisien. Les passagers de ces rames ont dû sortir par les tunnels du métro.

En raison d'un incident technique, le trafic est interrompu entre Opéra et Pont de Levallois-Bécon. Reprise du trafic estimée en début d'après-midi. #Ligne3 #RATP — Ligne 3 (@Ligne3_RATP) June 8, 2022

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.