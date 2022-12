Spectacle à l'Arc de Triomphe : un feu d'artifice pour le 31 décembre 2022 à Paris !

ARC DE TRIOMPHE. A l'occasion du Nouvel An 2023, la Mairie de Paris invite les habitants de la capitale ainsi que les touristes à se rendre sur les Champs-Elysées pour observer un show de son et lumière et pyrotechnique sur l'Arc de Triomphe. Retrouvez le programme détaillé sur cette page.

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 20h14] Après une année blanche, le spectacle de son et de lumière diffusé sur le mythique Arc de triomphe est de retour le soir du 31 décembre 2022 à Paris. Et que vous soyiez résident de la capitale ou touriste de passage, la soirée vaut le détour. Entre 22 heures et 23h59, des animations lumineuses et sonores seront prévues sur l'Arc de Triomphe, avant de laisser place à la projection sur l'Arc de Triomphe à 23h59 du compte à rebours accompagné d'effets pyrotechniques ! Enfin, le final pyrotechnique aura lieu à minuit et durera précisément 9 minutes. Une belle manière de clôturer l'année et d'inaugurer 2023, sur les Champs-Elysées. L'événement devait rassembler de 300 000 à 600 000 spectateurs.