Station de ski et Covid : fin du masque sur les remontées mécaniques

STATION DE SKI. Si le pass sanitaire s'applique toujours dans les remontées mécaniques des stations de ski de France, le port du masque n'est plus obligatoire. Toutes les infos sur le nouveau protocole sanitaire.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 13h24] Depuis mercredi 9 février 2022, le masque n'est plus obligatoire sur les remontées mécaniques à véhicules ouverts (soit les télésièges et téléskis, hors télécabines). Après la suppression du masque en extérieur, il reste toutefois recommandé au pied des remontées mécaniques et lors des regroupements. Alors que les vacances d'hiver viennent de commencer, cet allégement du protocole sanitaire dans les stations de ski de France publié par le ministère du tourisme réjouit plus d'un skieur, alors que le port du masque était de moins en moins respecté sur les domaines...

L'obligation de présenter un pass vaccinal (ou sanitaire pour les 12-15 ans) à l'entrée des remontées mécaniques des 250 domaines de ski français est toujours d'actualité, avec des contrôles aléatoires au niveau des points de vente de forfaits et des files d'attente. Une distanciation est également imposée dans les files d'attente des remontées mécaniques, "avec des contrôles aléatoires".

Tous les skieurs de plus de 16 ans doivent présenter un pass vaccinal valide (schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement au Covid-19) pour accéder aux remontées mécaniques. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans doivent quant à eux présenter un pass sanitaire valide (schéma vaccinal complet, certificat de rétablissement au Covid-19 ou test négatif) pour accéder aux remontées. Aucun pass n'est requis pour les moins de 12 ans.

Le port du masque est uniquement obligatoire dans les remontées mécaniques à véhicules fermés, soit dans les télécabines, dès l'âge de 6 ans. Il demeure obligatoire également dans les files ou gares d'accès en intérieur. Son port reste recommandé, dès 6 ans, dans les regroupements en extérieur ou au pied des remontées mécaniques. Sur les télésièges ou téléskis, et pendant la descente, il n'est évidemment pas requis.