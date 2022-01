"Pass sanitaire : où et pour qui reste-t-il obligatoire ?"

PASS SANITAIRE. Alors que le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier 2022 en France, le pass sanitaire demeure la règle à certains endroits, à un certain âge et sous certaines conditions. Tout savoir.

[Mise à jour le 24 janvier 2022 à 16h15] Alors que le pass sanitaire s'est transformé en pass vaccinal depuis le 24 janvier 2022 pour tous les Français de 16 ans ou plus en métropole, cela ne veut pas dire pour autant que le pass sanitaire a disparu. En effet, si le pass sanitaire est remplacé par le pass vaccinal dans les lieux de loisirs comme les salles de cinéma, les salles de sport, les foires et salons, ou encore, dans les transports de longue durée, il reste la règle sous certaines conditions et dans certains endroits.

Tout d'abord, les mineurs âgés de 12 à 15 ans demeurent soumis aux règles du pass sanitaire contrairement à leurs aînés âgés de 16 ans et plus. En effet, la loi sur le pass vaccinal n'est applicable qu'à partir de 16 ans. Ensuite, le pass sanitaire est toujours la règle dans tous les établissements de santé, services médico-sociaux, EHPAD et maisons de retraite, ainsi que dans les trajets entre la Corse et le continent par avion ou bateau. Ensuite, si le pass vaccinal est nécessaire pour les trajets de longue distance en transports (TGV, Intercités, trains de nuit, cars inter-régionaux et vols domestiques), une exception est prévue pour "motif impérieux d'ordre familial ou de santé" sous réserve de présenter un test négatif "sauf en cas d'urgence".

A quelle date le pass sanitaire a-t-il été transformé en pass vaccinal ?

Le pass sanitaire a cédé la place au pass vaccinal le lundi 24 janvier 2022, pour tous les mineurs et adultes âgés de plus de 16 ans. Ce nouveau dispositif anti-Covid ne s'obtient que par un schéma vaccinal complet ou par un certificat d'immunité au Covid-19. Plus aucun test PCR ou antigénique n'est valable. Mais en réalité, le pass sanitaire reste en l'état sous certaines conditions, et pour les mineurs de 12 à 15 ans.

Un pass sanitaire valide grâce à un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois est automatiquement transformé en pass vaccinal.

A quel âge le pass sanitaire est-il obligatoire ?

Depuis la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, le gouvernement a fait savoir que le pass sanitaire s'applique désormais seulement aux mineurs âgés de 12 ans à 15 ans pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à un cours de basket, gym ou de natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires. A partir de 16 ans, le pass vaccinal devient la règle, excepté pour se rendre dans un établissement de santé, une maison de retraite ou un centre médico-social. Enfin, il est utile de préciser que tous les mineurs (âges de moins de 18 ans, donc) ne sont pas conditionnés à la dose de rappel.

La dose de rappel est-elle obligatoire pour conserver le pass sanitaire ?

Depuis samedi 15 janvier 2022, tous les Français de plus de 18 ans dont la dernière injection du schéma vaccinal date de plus de 7 mois (pour résumer, d'avant le 15 juin) ont dû effectuer leur dose de rappel contre le Covid-19 s'ils voulaient conserver leur pass sanitaire. La date peut donc différer en fonction du moment où vous avez reçu votre dernière injection. A compter du 15 février, le délai pour obtenir la dose de rappel se raccourcit. Les Français n'ayant pas reçu leur dose de rappel quatre mois après la précédente perdront leur pass sanitaire.

Depuis le 15 janvier 2022, le pass sanitaire est conditionné à la dose de rappel, et ce pour les adultes de 18 ans à 64 ans. Mais attention, cette date n'est qu'une date butoir pour le lancement de la campagne. Tout dépend en fait de la date de votre précédente injection. Votre pass sanitaire sera désactivé au bout de 7 mois si la dose de rappel n'est pas injectée, et, à partir du 15 février, il sera désactivé au bout de 4 mois si la dose de rappel n'est pas injectée.

Depuis le 15 janvier, la désactivation du pass sanitaire est déclenchée au-delà du 7e mois après la dernière dose reçue (la première ou la seconde dose selon le vaccin). Mais attention, les délais se raccourcissent à partir du 15 février. "Nous avons décidé de faire évoluer ces règles, mais en laissant à chacun le temps de faire son rappel : "à partir du 15 février, il faudra l'effectuer 4 mois - et non plus 7 - après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran le dimanche 2 janvier.

L'Assurance maladie a mis en ligne un nouveau téléservice baptisé Mon rappel Vaccin Covid, qui permet de connaître en quelques clics sa date d'éligibilité au rappel ainsi que la date de fin de validité de son pass sanitaire.

Autrement, l'application TousAntiCovid vous prévient de l'imminence de l'invalidité de votre pass sanitaire. "Des alertes" sont mises en place dans TousAntiCovid, "qui vous rappelleront que c'est important de faire le rappel", avait précisé le 10 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Les enfants de 5 à 11 ans seront-il bientôt soumis au pass sanitaire ?

Avec la généralisation de la vaccination des enfants, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy s'est exprimé pour le moment contre l'idée d'un pass sanitaire des 5-11 ans. "le conseil scientifique souhaite que la vaccination ne soit pas obligatoire et qu'elle ne fasse pas l'objet d'un pass sanitaire enfant", a-t-il déclaré au cours d'une audition au Sénat le 8 décembre, estimant qu'il n'y a pas assez de recul sur les effets secondaires des vaccins chez les enfants.

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Ce schéma vaccinal était jusque-là constitué de deux doses nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il est désormais conditionné à la dose de rappel. Celui-ci ne sera plus valide si vous n'avez pas fait votre 3e dose 7 mois après la 2e injection, depuis le 15 janvier 2022 et 4 mois après la 2e injection à compter du 15 février 2022. Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures est nécessaire.