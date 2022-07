"Pass sanitaire : pas nécessaire aux frontières... pour l'instant ?"

PASS SANITAIRE. Un premier vote des députés a rejeté le texte prévoyait un retour du pass sanitaire aux frontières. Mais la disposition n'est pas définitivement mise de côté.

[Mise à jour le 13 juillet 2022 à 8h45] Le Covid-19 fait son retour dans la vie quotidienne selon les derniers chiffres de l'épidémie... mais aussi son retour au Parlement. Le nouvel hémicycle étant désormais en mesure de légiférer, un nouveau projet de loi sanitaire, incluant des dispositions pour un retour partiel du pass sanitaire, était examiné au palais Bourbon dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet 2022.

Lors d'une séance mouvementée, les députés du Rassemblement national, de la Nupes, mais aussi des Républicains, se sont conjointement opposés au retour du pass sanitaire aux frontières, ainsi qu'entre la Corse, les outre-mer et l'Hexagone. 219 députés s'y sont opposés, 195 s'étant prononcé pour. Mais cela n'est pas définitivement entériné. Il ne s'agissait en effet, à ce stade, que d'un vote en première lecture. Le dossier doit désormais être examiné au Sénat, avant de retourner à l'Assemblée nationale.

Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a dit "prend[re] acte des discussions de ce soir. Ma seule boussole c'est préservé la santé de tous les Français. Nous sommes au début du processus législatif et, inlassablement, je continuerai à essayer de vous convaincre de la pertinence et de la justesse de l'article 2 (relatif au retour du pass sanitaire aux frontières, ndlr)."

Le vote en première lecture du nouveau projet de loi sanitaire a donc abouti au rejet du retour du pass sanitaire aux frontières de la France L'avant-projet prévoyait de remettre en place un pass sanitaire aux frontières de la France métropolitaine, en Corse et dans les territoires d'Outre-mer" à compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 mars 2023". A ce stade, il n'en est donc plus question. Toutefois, le texte doit désormais passer entre les mains du Sénat puis revenir à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait entraîner quelques changements. De là à voir l'article 2 du projet de loi être réintégré ?

Le maire de Nice Christian Estrosi a maladroitement partagé une fausse information le lundi 27 juin : "J'ai des informations selon lesquelles le pass vaccinal pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire, mais il est de notre devoir à tous et à toutes de donner l'exemple", a-t-il annoncé lors de sa présidence au conseil métropolitain de Nice Côte d'Azur.

L'entourage de Christian Estrosi a précisé au Parisien qu'en réalité, l'élu de Nice "voulait parler du pass aux frontières pour ceux qui voyagent, et pas du pass sanitaire ou vaccinal au restaurant". Le maire de Nice faisait allusion à la date qui figure dans l'avant-projet de loi qui souhaite réhabiliter le pass sanitaire aux frontières... Mais la phrase de Christian Estrosi, isolée sans son contexte, est devenue virale sur les réseaux sociaux comme Twitter. Le sénateur Bernard Jomier s'est chargé de corriger le tir sur son compte Twitter :

Le projet de loi sanitaire ne prévoit pas la prolongation du pass sanitaire. Larticle 1 fait référence au seul système Sidep de collecte des données permettant de suivre lépidémie. Débattons et adoptons les bonnes mesures sans tordre la réalité 1/2 pic.twitter.com/kJN5CISg2L — Bernard Jomier (@BernardJomier) June 24, 2022

À partir du 1er août, le gouvernement devrait donc faire adopter un nouveau texte par le Parlement s'il veut pouvoir appliquer le pass sanitaire, et non vaccinal, aux frontières.

Dans quels lieux est actuellement maintenu le pass sanitaire ?

Depuis le 14 mars 2022, le pass sanitaire est maintenu uniquement dans les maisons de retraite, les EHPAD, les établissements hospitaliers et les établissements accueillant les personnes en situation de handicap, "sauf en cas d'urgence", pour tous patients ou accompagnants. Il est à noter que l'obligation vaccinale reste la règle pour les soignants.

L'accès aux établissements de santé et services médico-sociaux est conditionné au pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif au Covid-19 ou certificat de rétablissement) pour les malades et les accompagnateurs, sauf bien sûr aux urgences, où aucun pass n'est demandé.

A partir de quel âge s'applique le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire s'applique aux Français à partir de 12 ans, uniquement pour se rendre dans les établissements de santé, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou âgée ou les établissements médico-sociaux.

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Il est constitué de deux doses nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, d'une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson, auxquels on ajoute une dose de rappel 4 mois après la 2e injection, sauf pour les personnes qui ont déjà contracté le Covid-19, ou les mineurs. Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 4 mois. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures est nécessaire.

Quels tests pour obtenir un pass sanitaire valide ?

Les tests PCR, antigénique ou les autotests sous supervision d'un professionnel de santé de 24 heures depuis la date de prélèvement permettent d'obtenir un pass sanitaire. Ces tests sont gratuits pour les Français qui disposent d'un schéma vaccinal complet et pour "les personnes mineures, celles disposant d'une contre-indication à la vaccination, celles identifiées dans le cadre du contact tracing fait par l'Assurance maladie ou TousAntiCovid ou encore celles présentant une prescription médicale ou ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois", précise la Direction générale de la Santé. Seules les personnes non vaccinées ou dont le schéma vaccinal n'est pas complet doivent payer 3, 35 euros pour un autotest réalisé en pharmacie, 20 euros pour un test antigénique ou 44 euros pour un test PCR.