Magasin ouvert ou fermé : quels commerces ouverts ce jeudi 14 juillet férié ?

MAGASIN OUVERT. Ce jeudi 14 juillet 2022, la plupart des supermarchés de France, des centres commerciaux et des grands magasins à Paris restent ouverts. Quels magasins sont toutefois fermés ce jour férié ? On fait le point.

[Mis à jour le 11 juillet 2022 à 19h09] Quelles grandes enseignes continuent d'ouvrir leurs portes le 14 juillet ? Le jour de la Fête Nationale marque un jour férié en France, et ce en pleines soldes d'été, mais cela ne stoppe pas tous les achats pour autant. A Paris, les grands magasins des Galeries Lafayette et du BHV Marais restent ouverts. Tout comme, côté centres commerciaux, le Carrousel du Louvre, Bercy Village, le Centre Beaugrenelle, le Centre Italie 2...

Tous les (nombreux) centres commerciaux de périphérie sont également ouverts. A l'échelle de la France métropolitaine, plusieurs grandes enseignes accueillent les clients comme d'habitude, avec des horaires souvent un peu différents et de manière parfois variable suivant les localités. Figurent dans cette liste Auchan, Carrefour et Carrefour Market, Intermarché, Leclerc, Cora et Géant Casino. Ces supermarchés précisent par ailleurs leurs modalités d'ouverture sur leurs sites internet.

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché...) ouvrent leurs portes le 14 juillet, mais tout dépend du magasin, et il convient de vérifier les horaires au cas par cas selon votre région. À Paris, les fashion victims seront ravies d'apprendre que les grands magasins ouvrent leurs portes, du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par le BHV.

Concernant les courses dans les grandes surfaces, bonne nouvelle : elles sont ouvertes dans toute la France. Vous pourrez donc vous rendre dans votre Carrefour, Super U, Monoprix, Auchan ou Leclerc. Attention néanmoins pour ce dernier supermarché, puisque l'ouverture est prévue au cas par cas.

À Paris, au-delà des magasins, de nombreux centres commerciaux et grands magasins seront ouverts jeudi 14 juillet 2022. Le détail ci-dessous :