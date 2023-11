Pleine Lune du 27 novembre : quels effets sur les différents signes astrologiques ?

L'approche de la pleine Lune du 27 novembre 2023 annonce une période qui pourrait entraîner certains bouleversement d'après les astrologues. Découvrez quels signes du zodiaque seraient les plus sensibles à cette lunaison.

Le 27 novembre 2023 à 10h16 aura lieu la prochaine pleine Lune, une période chargée qui pourrait influencer différents signes du zodiaque, selon les croyances de l'astrologie. Cette pleine Lune se déroulera en Gémeaux, ce qui place ce signe au cœur des évènements. À en croire les astrologues, ce dernier pourrait ressentir les effets de la Lune intensément ce mois-ci.

D'une manière générale, cette lunaison que l'on appelle également Lune froide ou Lune rieuse pourrait être un moment propice à l'apprentissage, faisant naître un intérêt tout particulier pour une thématique qui attise votre curiosité. D'après l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily, les énergies de cette pleine Lune vous amèneront peut-être à améliorer vos connaissances sur un sujet qui vous passionne et à échanger avec vos pairs. Elle préconise de faire preuve d'ouverture d'esprit, un changement de perspectives s'ouvrira peut-être alors à vous !

Les Gémeaux sous le feu des projecteurs

Au centre de cette lunaison, le Gémeaux pourraient avoir l'occasion de briller, il ressentira sans doute l'envie de plaire et de mettre en avant ses qualités de communication. C'est aussi une période où il aura l'occasion de "voir aboutir la fin d'une négociation", rapporte l'astrologue Joyce Duval dans le magazine Femme Actuelle. Il pourrait également s'agir d'une phase durant laquelle ce signe sera invité à développer sa propre identité, nourrie par ses opinions personnelle, d'après Chelsea Jackson.

D'autres signes du zodiaque risquent de ressentir plus intensément les effets de cette pleine Lune. C'est le cas des autres signes de l'Air : la Balance et le Verseau. Cette famille de signes caractérisée par sa liberté d'esprit et son insouciance pourrait bien se trouver déstabilisée par cette période...

D'après Joyce Duval, la Balance verra sa vie sentimentale bouleversée par la lunaison. Chelsea Jackson invite alors ce signe à explorer ses croyances et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le moment est propice à se plonger dans des livres, à stimuler son esprit et à approfondir les sujets qui l'intéressent ! Cette phase lunaire pourrait permettre à la Balance de se lancer dans une "nouvelle entreprise spirituelle".

Pour sa part, le Verseau pourrait ressentir les effets de cette pleine Lune sur sa liberté et son originalité. Ce signe sera amené à développer son goût pour la légèreté et l'amusement. C'est le moment de profiter de l'instant présent sans se soucier de l'objectif final, conseille l'astrologue du Elite Daily qui estime qu'il s'agit de "l'occasion idéale pour explorer un éventail de plaisirs et de passe-temps différents".