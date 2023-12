Nouvelle lune du 13 décembre 2023 : que réserve-t-elle aux différents signes astrologiques ?

À en croire les astrologues, la nouvelle lune du 13 décembre 2023 pourrait avoir une influence sur certains signes du zodiaque. Que nous réserve cette lunaison et quels sont les signes qui ressentiront ses effets le plus intensément ?

Le mercredi 13 décembre 2023 a lieu la dernière nouvelle lune de l'année en cours. Elle se déroule à 00h33 dans le signe astrologique du Sagittaire, un des trois signes de feu avec le Bélier et le Lion. D'après l'astrologue Joyce Duval citée dans le magazine Femme Actuelle, cette nouvelle lune sera placée, pour les adeptes de l'astrologie, sous le signe de la lumière, d'autant qu'elle interviendra au moment de la Sainte Lucie, c'est-à-dire le jour de la fête des Lumières. Ceux qui croient aux vertus supposées de l'astrologie peuvent donc y voir nouvelle lune positive pour tous les signes du zodiaque.

D'après l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily, cette nouvelle lune gouvernée par Jupiter pourrait mettre à votre portée des projets et des ambitions qui vous semblaient jusque-là irréalisables. Pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, il s'agira du moment idéal pour concrétiser vos envies profondes. Cette lunaison saura vous insuffler la confiance pour réaliser vos rêves et vos idéaux. Si ces projets verront le jour parfois au prix de grands risques, des récompenses vous attendent au bout du chemin.

Un vent de liberté pour le Sagittaire

Les effets de cette nouvelle lune devraient être ressentis plus intensément par les Sagittaires que par les autres signes. Ce jour-là, la nouvelle lune devrait placer la liberté au cœur de vos désirs. D'après Chelsea Jackson, "vous vous sentirez plus enclin à vous tourner vers la spontanéité ou à prendre de gros risques". Selon l'astrologue, ce sera le moment adéquat pour vous lancer dans de grands rêves et vous débarrasser des limites que vous vous imposez habituellement.

De nouvelles activités pour les signes de Feu

Aux côtés du Sagittaire, les autres signes de Feu seront également au cœur de l'influence de cette nouvelle lune du 13 décembre 2023. Selon Chelsea Jackson, les Lions devraient ainsi traverser une période marquée par des activités "créatives et romantiques". Durant cette nouvelle lune, vous pourriez explorer de nouveaux passe-temps, relations ou occupations. Des évènements inattendus et des expériences spontanées pourraient se présenter à vous, vous offrant des perspectives excitantes et bouleversantes.

Les Béliers, troisième signe de Feu, seront également touchés par l'influence de la nouvelle lune qui pourrait modifier leur routine quotidienne. En effet, cette période sera l'occasion de sortir de vos habitudes en vous lançant de nouvelles passions et hobbies, par exemple en réservant "un vol vers une destination qui vous pousse hors de votre zone de confort", précise l'astrologue américaine.