LFI accusée d'antisémitisme pour cette image sur Hanouna

Nouvelle polémique entre Cyril Hanouna et La France insoumise. LFI a publié une image de l'animateur qui reprendrait, selon ses détracteurs, "les codes antisémites".

Au cœur de la nouvelle controverse : un visuel de l'animateur publié par La France insoumise. Cyril Hanouna apparaît les sourcils froncés, la bouche entrouverte, les dents serrées. Le présentateur star de Touche pas à mon poste est particulièrement grimaçant. Il semble même agressif, menaçant. En dessous, on peut lire : "Manifestations contre l'extrême droite et ses idées… et ses relais !" Le parti insoumis a d'ailleurs publié d'autres visuels, dans le cadre de sa nouvelle campagne de communication, dans lesquels il met d'autres personnalités en scène. Parmi elles notamment, le journaliste d'Europe 1 et CNews Pascal Praud.

Mis en ligne mardi sur le compte X de La France insoumise, le visuel de Cyril Hanouna a suscité de vives réactions. Pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), "LFI recycle l'iconographie antijuive". Et d'ajouter sur X : "Cette représentation incarnée du juif maléfique, qui, dans l'ombre, contrôle le pouvoir, devrait définitivement disqualifier un parti qui se place délibérément hors du champ républicain." La sénatrice LR Valérie Boyer juge, elle, que LFI "reprend la propagande nazie". Elle estime même que le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon a plagié l'affiche antisémite "Le Juif éternel".

Le député du Rassemblement national Julien Odoul a, lui, dénoncé "un style calqué sur les plus immondes affiches anti-juives des nazis dans les années 1930". "Abject !" a également réagi sur X le sénateur socialiste David Assouline. Pour lui, en publiant cette image qui "emprunte tous les codes des caricatures antisémites", "LFI n'a plus rien à voir avec la gauche antiraciste".

LFI dénonce des "accusations nauséabondes"

Cyril Hanouna a déjà annoncé "des actions judiciaires" contre LFI, par l'intermédiaire de son avocat Me Stéphane Hasbanian à l'AFP. D'origine juive tunisienne, l'animateur a déploré dans son émission sur Europe 1 mercredi "une caricature qui nous ramène aux heures les plus sombres". Et d'estimer : "Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est fait sciemment." Mais La France insoumise se défend de tout antisémitisme, dénonçant auprès de l'AFP, dont le HuffPost se fait le relais, des "accusations nauséabondes".