Fête des lumières de Lyon 2024 : les plus belles installations en images

FETE DES LUMIERES. Jusqu'au 8 décembre 2024, la ville de Lyon se pare de mille et une couleurs à l'occasion de sa traditionnelle Fête des Lumières. Toutes les infos pratiques et les lieux phares à ne pas manquer.

La Fête des Lumières de Lyon est de retour ce week-end, proposant des installations lumineuses et féeriques à ciel ouvert, réparties dans les rues et les places de la ville de Lyon, mais aussi dans ses monuments ou sur les quais de la Saône. La Fête des Lumières dévoile un total de 32 œuvres intimistes, grandioses, décalées et toutes surprenantes sur 28 sites de la ville. De nouveaux quartiers sont au programme, avec une œuvre présentée sur l'esplanade du Gros Cailloux à la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement et une autre à la Cité Jardin de Gerland dans le 7e arrondissement, où 2 000 fleurs lumineuses réalisées par les habitants illuminent le secteur.

Pour marquer l'anniversaire des 25 ans de sa version contemporaine, l'édition de la Fête des Lumières a choisi de montrer à nouveau au public "six œuvres anniversaires qui conjuguent création et héritage", d'après le maire Grégory Doucet, à savoir la boule de neige géante autour de la statue de Louis XIV sur la place Bellecour, le petit géant sur la place des Terreaux, les Anooki au parc de la Tête d'Or, le Passe d'hiver rue de la République, le Jacobins act 4 place des Jacobins et le Lanlakee à horizon24. On vous emmène à la découverte de toutes les animations en images :

L'édition 2024 de la Fête des Lumières se déroule du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2024. La Fête des Lumières dure traditionnellement quatre jours.

Quels sont les horaires de la Fête des Lumières 2024 à Lyon ?

La Fête des Lumières se déroule du jeudi 5 au samedi 7 décembre 2024 de 19h à 23h, puis le dimanche 8 décembre 2024 de 18h à 22h.

Quels transports emprunter à la Fête des Lumières de Lyon ?

Lyon se trouve à seulement 2 heures de Paris en TGV. Privilégiez ce moyen de transport pour vous rendre à la Fête des Lumières ! Simple et rapide, vous éviterez de vous confronter aux embouteillages aux abords de la ville. Si vous souhaitez absolument venir en voiture, abandonnez l'idée de circuler en centre-ville puisqu'il sera interdit de stationner de 12h à minuit dans les rues principales de l'événement. Des parkings sont installés aux abords de Lyon.

Pour se rendre à La Fête des Lumières de Lyon, il est conseillé de se garer dans les 23 parkings-relais situés à l'extérieur du périmètre de sécurité, et ouverts jusqu'à 1h du matin ou 3 heures du matin pour certains parcs relais en correspondance avec les lignes de métro tous les vendredis et samedis. Le centre-ville de Lyon est abordable à pieds. Privilégiez la marche pour découvrir les animations spectaculaires.

Nous ne saurions trop vous conseiller de vous procurer un ticket TCL en Fête, spécialement conçu pour l'occasion par le réseau des Transports en Commun Lyonnais. Pour 3, 60 euros le ticket par soirée, il vous est possible de circuler librement de 16h jusqu'à la fin du service. De plus, le dimanche 8 décembre 2024, les TCL sont gratuits à partir de 16h et jusqu'à la fin du service.

Quelle est l'origine de la Fête des Lumières de Lyon ?

Instaurée en 1989, la Fête des Lumières a une ampleur européenne et rassemble plus de trois millions de visiteurs à Lyon. Demandez aux Lyonnais, la plupart se sentent dépassés par l'ampleur prise par leur Fête des Lumières qui trouve ses origines au XVIIe siècle. En 1643, Lyon touchée par la peste se place sous la protection de la Vierge Marie et lui rend hommage chaque 8 septembre. En 1852, la représentation de la Vierge Marie de la chapelle située sur la Fourvière est installée et la date de sa célébration déplacée au 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Le jour de l'inauguration, un orage s'abat sur Lyon mettant en péril les célébrations prévues. Finalement, la pluie cesse et les Lyonnais ravis, déposent des bougies à leurs fenêtres. C'est cette tradition qui perdurera pendant des siècles. Encore aujourd'hui, en vous promenant dans la ville, vous constaterez que des bougies illuminent les façades lyonnaises. En 1989, la municipalité, sous le sponsoring d'EDF, ajoute à cette célébration traditionnelle des animations lumineuses éphémères. La Fête des Lumières telle qu'on la connaît est lancée...