Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 12 mars 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto a-t-il fait un grand vainqueur parmi les participants du jour ? Tous les résultats sont désormais disponibles…

Trois millions d'euros étaient mis en jeu ce mercredi 12 mars 2025. Le tirage Loto vient de révéler le résultat gagnant. Que fallait-il avoir parié ? Était-ce le 15 ? Le 8 ? Le 49 ? Ou bien le 27 ? La combinaison gagnante du jour est disponible un peu plus bas. Mais déjà, la répartition des gains, dévoilée sur le site de la Française des jeux, met fin aux espoirs de nombreux joueurs. Car non, il n'y a pas eu de grand vainqueur ce mercredi soir au tirage du Loto. En revanche, un participant est tout de même parvenu à parier sur les cinq bons chiffres. Seul le numéro Chance de sa combinaison n'était pas le même que le résultat Loto. Il remporte la coquette somme de 146 041,40 euros.

Tirage du 12/03/2025 10 - 16 - 21 - 24 - 32 et le NChance 7

Joker+ 4 106 604

Option 2nd tirage : 10 - 13 - 19 - 20 - 26

10 codes gagnants : C 3469 8002 - C 4422 0538 - C 4630 0645 - C 8565 3701 - D 5322 2260 - E 2161 0423 - J 7937 6266 - P 2645 3472 - Q 9325 7314 - S 0639 6386

Prochain rendez-vous, samedi. Quatre millions d'euros seront mis en jeu. Les participants peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15 le jour J moyennant 2,20 euros. Un prix qui peut toutefois varier en fonction du nombre de cases cochées sur la grille. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, une grille ne doit pas nécessairement être cochée de seulement cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance, à déterminer parmi les 10 possibles. Non, d'autres chiffres peuvent venir s'ajouter. Mais gare au coût final ! En cochant ne serait-ce qu'un deuxième numéro Chance, le prix de la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros. Avec un sixième chiffre, de 2,20 euros à 13,20 euros. Et si vos chances sont forcément plus importantes, cela ne signifie en rien que la victoire est gagnée d'avance !

Quoi qu'il en soit, vendredi, le tirage Euromillions proposera un incroyable jackpot. Au programme : pas moins de 162 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, moyennant 2,50 euros. Les joueurs peuvent participer jusqu'à 20h15 le jour J. Les résultats seront connus le soir-même et, en principe, délivrés vers 21h30 sur le site de la Française des jeux et son application, mais également sur TF1 et bien entendu sur Linternaute.com.