Vous êtes trop grand, trop peureux, en famille... Cette place en avion est faite pour vous !

Selon son profil, il existe bel et bien des sièges meilleurs que d'autres pour voyager en tout confort.

Dans l'avion, il n'existe pas de meilleure place. Mais en fonction de votre situation, certaines seront préférables à d'autres. Les personnes de grande taille par exemple, pour qui les sièges peuvent s'avérer inconfortables, les angoissés de l'avion, pour qui le vol est une épreuve de chaque instant, ou encore, les jeunes parents qui redoutent que leur bébé se mette à hurler dans l'appareil... Si vous êtes dans un de ces cas de figure, avant d'enregistrer votre place dans un avion, nous vous conseillons de consulter nos conseils.

Avoir de longues jambes est profitable dans certaines situations de la vie, mais assurément pas dans l'avion, hors "classe affaires". Quand on mesure plus d'1 mètre 80, l'espace qui sépare les sièges entre eux est souvent trop petit et oblige à jouer les contorsionnistes. Les grands opteront pour une place côté couloir pour étendre leurs jambes sur le côté. Autrement, l'espace pour les jambes est plus généreux entre les sièges en queue d'avion, moyennant un inconvénient : elles sont situées près des toilettes. Enfin, il existe une dernière solution, mais qui peut s'avérer payante dans un avion low cost : une place située au niveau des issues de secours, dont l'espace entre les sièges est plus généreux (entre 94 et 104 centimètres).

Au-delà du choix du siège, le choix de la compagnie aérienne est également déterminant. En effet, si la distance moyenne entre les sièges pour les vols court-courriers et de 77 centimètres et pour les vols long-courriers de 80 centimètres, la compagnie aérienne Air France est celle qui propose le plus d'espace pour les jambes, soit de 79 à 81 centimètres sur les vols court-courriers et de 81 à 85 centimètres sur les vols long-courriers. A contrario, la compagnie Iberia Express est la pire pour les grands avec ses petits 71 centimètres de distance entre les sièges... Ceux pour qui la largeur des sièges compte aussi, il est bon à savoir que les Boeing 777-300 ER de Qatar Airways sont les avions qui proposent les sièges les plus larges (47 centimètres en classe économique), sachant que la moyenne de largeur des sièges est de 44,5 centimètres et que ce sont les vols court-courriers qui réduisent davantage l'espace entre les sièges.

Pour les aviophobes à l'ouïe sensible, les places situées à l'avant de l'avion sont les plus éloignées des réacteurs. Quant à ceux qui redoutent les secousses en cas de turbulences, les sièges situés au niveau des ailes ou à l'avant de celles-ci atténueront les soubresauts. Toutefois, il va falloir faire un choix : ceux qui préfèrent se fier aux statistiques savent que les sièges situés au fond de l'avion sont ceux qui ont le plus de chances de survivre à un crash. Comme l'explique le magazine américain Popular Mechanics, les passagers assis à l'arrière ont 40% de chances de plus d'échapper à la mort si l'on en croit les dizaines de crashs d'avions commerciaux qui ont eu lieu aux États-Unis depuis 1971.

Enfin, les jeunes parents qui voyagent avec un bébé seront soulagés de trouver une place parmi les premières rangées qui se trouvent en face des cloisons. "C'est d'ailleurs là que certaines compagnies installent leurs lits bébé pour que vous puissiez allonger votre nourrisson pendant le vol", avait expliqué Joachim Coursimault, chef de cabine sur Air France, à TF1.