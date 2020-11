Station de ski : une fermeture jusqu'à courant janvier 2021 ?

STATION DE SKI - Malgré les multiples concertations avec les professionnels du monde du sport et les efforts mis en œuvre dans les domaines skiables, les stations de ski ne rouvriront pas pour les fêtes de Noël ou du Nouvel An.

[Mis à jour le 25 novembre 2020 à 13h47] Au cours de son allocution sur l'allégement du confinement en direct de l'Elysée mardi 24 novembre, le Président de la République Emmanuel Macron a déclaré au sujet des stations de ski qu'il lui semblait "impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", compte-tenu de la situation sanitaire des départements-clés que sont la Savoie ou la Haute-Savoie, les plus touchés actuellement par la Covid-19 en France. En effet, malgré une baisse des indicateurs épidémiologiques, la situation sanitaire reste préoccupante dans les 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes que sont la Haute-Savoie, la Loire, la Savoie, la Haute-Loire et l'Isère. "Il est préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" a-t-il ajouté. Les décisions seront prises après concertation des élus locaux, des professionnels et des voisins européens.

Le président de Domaines skiables de France Alexandre Maulin "ne comprend pas" cette annonce, alors que sa profession était monté sur la capitale lundi pour discuter avec le gouvernement de la mise en place d'un protocole sanitaire peaufiné depuis des semaines. "On met en place des moyens surhumains pour assurer la sécurité sanitaire. (...) Le gouvernement nous a dit qu'il nous donnerait une réponse sous 10 jours et le lendemain, c'est une fin de non recevoir" a-t-il réagi auprès de France 3 Alpes. Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSN), Jean-Luc Boch, est de son côté "abasourdi", estimant que les mesures sanitaires qui avaient été décidées auraient protégé tout le monde. "cet abominable virus est en train de mettre en péril toute une économie de montagne", a-t-il soupiré.

#CoupDeGueule Comment monsieur Jean Castex peut réunir tous les professionnels pour travailler sur la saison de #ski et... Publiée par Alexandre Maulin sur Mardi 24 novembre 2020

120 000 emplois saisonniers en péril

Les 350 stations de ski de l'Hexagone représentent 10 milliards d'euros de retombées économiques et 120 000 emplois saisonniers. Ces derniers ne peuvent bénéficier du chômage partiel, tout comme les moniteurs de ski ou les petits commerces des stations de ski qui ont le statut de travailleurs indépendants. Jean-Luc Bloch, président de l'ANMSN a réclamé sur France Info un soutien du gouvernement : "On va veiller à ce que notre économie touristique ne soit pas forcément trop mise à mal. Et on compte vraiment sur nos ministres pour nous accompagner là-dessus."