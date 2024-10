Forfait pas cher, panorama à couper le souffle, cette station méconnue des Alpes est idéale pour cet hiver

À la recherche d'une station de ski familiale et abordable pour cet hiver ? Ce domaine alpin peu connu en France présente de nombreux atouts.

La France, c'est un peu la Mecque mondiale du ski : elle peut compter sur certains des plus beaux domaines skiables au monde. Avoriaz, Val Thorens, Les Arcs, Serre Chevalier... Nombreux sont les domaines alpins réputés pour leur terrain de jeu d'exception pour skieurs du monde entier. Mais où skier loin de la foule tout en profitant de paysages tout autant enchanteurs dans les Alpes ? Il existe en France une station de ski sous-cotée, où le forfait de ski est bon marché et les panoramas sublimes, qui n'a rien à envier à ces spots populaires.

Cette station de ski située en Haute-Savoie à 12 kilomètres dʼÉvian-les-Bains offrira un séjour en montagne idéal pour toute la famille. Une vue à couper le souffle sur le lac Léman, plus de 50 kilomètres de pistes de ski alpin, 16 remontées mécaniques, un forfait à 29 euros pour la journée entière, des installations ludiques pour tous les âges… Tout ce qu'il vous faut pour passer des vacances d'hiver inoubliables !

Bienvenue à Thollon-les-Mémises, une station de ski peu connue nichée dans un véritable village savoyard, où l'on skie "entre ciel et lac" avec des pistes accessibles et des prix attractifs. Doté d'"infrastructures semblables aux grandes stations de skis", est-il écrit sur son site officiel, ce domaine skiable à taille humaine, propose 50 kilomètres de pistes (3 pistes bleues, 9 pistes rouges et 2 pistes noires) entre 940 et 2 000 mètres d'altitude, une piste nordique de 6 kilomètres gratuite, et pour ceux qui désirent aller plus loin, un forfait "Montagnes d'Evian" à la découverte des domaines de Thollon, Bernex et Abondance.

Si l'altitude est raisonnable sans garantir un enneigement exceptionnel, la station de ski offre tout de même "le plus beau point de vue sur le lac Léman, France et Suisse confondues", selon Le Figaro. "On voit le Jura embrasser les Alpes et les Alpes grandir, s'étirer, s'élever petit à petit jusqu'au Mont-Blanc".

Et si la neige peine à tomber cet hiver, pas d'inquiétude à avoir pour autant à Thollon-les-Mémises. La station de ski redouble d'imagination pour proposer des activités pendant les vacances d'hiver, avec un sentier boisé ouvert aux marcheurs, aux raquettes et aux VTT Fat Bike, une piste sécurisée pour pratiquer la luge, l'observation des oiseaux migrateurs (faucon pèlerin, buse variable et milan royal entre autres) à près de 1 000 mètres d'altitude en février et un circuit pour les randonneurs accessible en télécabine : la crête des Mémises. Les plus courageux pourront aussi profiter d'un vol en parapente au-dessus du lac Léman... Une promenade aérienne inoubliable !