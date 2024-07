Trafic SNCF interrompu entre Paris et Lyon : 80 000 voyageurs impactés

Le trafic SNCF est totalement interrompu sur la LGV Sud-Est entre Paris et Lyon après la collision d'un TGV avec un arbre dans l'Yonne, ce mercredi 31 juillet.

Quelques jours seulement après les sabotages qui ont perturbé le trafic des lignes TGV en France, le trafic est totalement interrompu ce mercredi 31 juillet depuis 7h30 sur la lige Sud-Est, entre Paris et Lyon. En cause ? "Le passage d'une mini-tornade soudaine" qui a engendré "des dégâts sur les réseaux ferroviaire, routier et électrique" annonce la SNCF. Plusieurs arbres sont tombés sur la LGV Sud-Est à hauteur de Saint-Florentin dans l'Yonne. Un TGV reliant Lyon à Rennes a justement heurté un arbre, il n'y a aucun blessé à bord. Une rame de remplacement va être acheminée depuis Paris gare de Lyon.

Le trafic à l'arrêt, pas de possibilité de détournement

Pour l'heure, la SNCF estime "que 80 000 voyageurs vont être impactés aujourd'hui. Nous invitons les voyageurs à ne pas se rendre en gare. Toutes les circulations sont interrompues sur la partie Paris-Lyon et Paris-Dijon. "La ligne classique étant affectée, il n'y a pas de possibilité de détournement comme cela avait été le cas le week-end dernier sur les autres lignes à grande vitesse affectées par les actes de sabotage" précise la compagnie.

De lourdes opérations de bucheronnage sur les voies

Les agents de SNCF Réseau sont déjà sur place pour tenter de procéder aux premiers diagnostics. Ces derniers ont déjà estimé qu'ils "ne pourraient pas récupérer rapidement les voies de la LGV et de la ligne classique". Une cinquantaine d'agents sont déployés pour des opérations de bucheronnage sur les voies. "Les opérations de dégagement sont particulièrement lourdes compte tenu du nombre d'arbres" indique Le Parisien, ce mercredi. De plus, tous les billets seront échangeables et remboursables a déjà indiqué la SNCF