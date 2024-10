C'est la région préférée des Français en 2024 et ils disent pourquoi

Elle est devenue LA région préférée des Français pour cette raison en particulier.

La France est célèbre pour la diversité de ses paysages, sa gastronomie et ses richesses culturelles et architecturales, offrant des expériences différentes selon ses régions. Seulement, du point de vue de ses habitants, toutes ses régions se valent-elles vraiment ? Rien n'est moins sûr. Afin de connaître la région préférée des Français, nous avons réalisé une enquête du 3 au 7 octobre 2024 sur 2 070 personnes représentatives de la population nationale française, âgées de 18 ans et plus, effectuée en ligne par notre partenaire, l'institut de sondage YouGov France.

Nous avons demandé aux sondés de choisir leur région préférée parmi les 13 régions qui redécoupent l'Hexagone depuis 2014. En tête du classement des régions préférées des Français, c'est une région qui a toujours été au coude-à-coude avec une autre qui remporte la palme : la Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), avec un score de 13,21%, suivie de l'Île-de-France (11,94%) puis de la Bretagne (11,08%), qui forment le trio de tête. La raison principale pour laquelle les sondés ont choisi la Provence-Alpes-Côte d'Azur comme région préférée n'a rien de surprenant : pour son climat avant tout, un choix plébiscité par 64% des sondés, suivi de très loin par son patrimoine naturel, retenu à 17%. Et oui, passer sa vie au soleil est un désir profondément ancré dans le cœur des Français !

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait toujours rêver, et cette fois-ci elle a réellement détrôné la Bretagne si l'on en croit quelques sérieux sondages précédents, à l'image de l'étude réalisée par Sociovision pour TF1 et baptisée "La Grande enquête des régions", publiée en décembre 2021, qui plaçait la Bretagne en tête à 35% devant la région PACA juste derrière, à 32%. Il faut dire qu'il fait bon se promener entre les oliveraies, les vignobles, les champs de lavandes et les forêts de pin de la région PACA, avec des températures clémentes tout au long de l'année, sans parler de ses magnifiques criques et plages qui bordent la Méditerranée et ses villes aux expériences culturelles intenses, à l'image de Marseille et son quartier mythique du Panier, Arles et son amphithéâtre romain, Nice et sa baie des Anges... Autant de petits paradis que l'on peut apprécier en extérieur toute l'année !

Notre sondage a permis de révéler également que le choix de la région PACA comme région préférée était majoritairement plébiscité par les seniors, à 15% par les 45-54 ans et à 16% par les plus de 55 ans. En revanche, elle est davantage boudée par les jeunes actifs de 25-34 ans et 35-44 ans, qui l'ont choisi comme région préférée respectivement à 9% et 8% seulement. Et vous, êtes-vous convaincu par ce TOP 3 des régions ? Rappelons toutefois que chacune des régions de France a ses propres particularités et traditions, ce qui fait de la France un pays merveilleux à explorer dans son ensemble.