Cette ville française est la plus belle du monde selon ce célèbre guide, et ce n'est pas Paris

Surprise : la plus belle ville du monde est française, et ce n'est pas celle que vous croyez.

Chaque année, le célèbre guide de voyage Lonely Planet couronne les destinations les plus tendances de l'année à venir. Dans son guide papier "Best in Travel", une référence pour les voyageurs du monde entier, Lonely Planet a dressé son classement mondial des meilleures villes à visiter, évaluées par des experts qui sélectionnent les destinations selon les critères de richesse culturelle, d'attractions touristiques, d'innovation, de durabilité et d'accessibilité. Pour l'année 2025, c'est une belle surprise pour la France, car c'est l'une de ses villes qui se place en tête des dix villes à découvrir absolument.

Située au cœur du sud-ouest de la France, cette ville "combine un patrimoine d'exception, une richesse culturelle, une gastronomie unique" explique Lonely Planet dans un communiqué. Elle est "connue pour ses briques roses, ses ruelles médiévales, les rives de la Garonne, ses hôtels particuliers rappelant l'âge d'or du pastel, et la majestueuse place du Capitole", décrit le guide touristique. On la visite facilement à pied, à vélo ou encore en bateau sur le canal du Midi. Vous avez deviné ? Il s'agit de Toulouse !

Pour Lonely Planet, ses joyaux architecturaux comme la Basilique Saint-Sernin et les Jacobins, ses terrasses animées, ses guinguettes, sa cuisine de haute volée - foie gras, magret et confit de canard, saucisse de Toulouse, cassoulet - qui se dégustent en flânant sur les marchés de la ville, ainsi que ses sites dédiés à la culture scientifique comme la Cité de l'espace font de ce "Paris en miniature" une destination attrayante.

Mais si l'édition "Best in Travel 2025, Top City" l'a hissée en tête de son classement des meilleures villes à visiter, c'est aussi parce que la ville rose a réitéré un événement grandiose en octobre dernier, l'Opéra Urbain monumental "Le Gardien du temple – Opus II", une performance artistique de la Compagnie La Machine, qui a fait rêver près d'un million de visiteurs dans les rues de Toulouse.

Enfin, en 2025, la ville a célébré plusieurs anniversaires emblématiques, qui soulignent encore une fois l'attractivité culturelle de la ville : "les 500 ans du donjon du Capitole, siège de l'office de tourisme de Toulouse, et les 30 ans de la collection de la Fondation Bemberg abritée dans l'un des plus beaux bâtiments Renaissance de la ville", détaille Lonely Planet.

Vous l'aurez compris. Toulouse, cette ville où il fait bon vivre, brille désormais sur la scène internationale, et ça continuera cette année avec son grand Opéra urbain. Quant à l'expression "Paris en miniature" employée par le célèbre guide anglo-saxon, on vous laissera juger... Nul doute qu'elle créera le débat entre Parisiens et sudistes !