Ces deux mots dans un SMS sont caractéristiques d'une arnaque, il est recommandé de le supprimer en urgence

Des experts en cybersecurité recommandent fortement de supprimer certains messages de votre smartphone.

Nos smartphones ont beau s'avérer très pratiques au quotidien, ils ne sont pas infaillibles face à certaines personnes malintentionnées. Le nombre d'arnaques en ligne et cyberattaques ne cesse d'augmenter d'années en années. Selon le site Statista, si on estimait le coût final des cyberattaques en 2019 à près d'un milliard de dollars, ce montant est désormais dix fois plus élevé en 2025.

Face à cette recrudescence, de nombreux experts en cybersécurité mettent régulièrement en garde les possesseurs de smartphones face aux bonnes et mauvaises pratiques à adopter pour protéger nos données personnelles. Récemment, plusieurs de ces experts ont lancé une vague d'alerte en rapport avec une large campagne de diffusion d'arnaques par SMS, mais que vous pouvez rapidement identifier et supprimer.

Face à ces recrudescences de tentatives d'arnaques et de phishing, le site Spamhaus a recensé les mots les plus utilisés par des hackers lors de leurs actions. Lorsqu'il s'agit d'envoyer des SMS d'arnaque, ces pirates vont généralement tenter d'usurper l'identité d'autres personnes ou services officiels. Le site Spamhaus a alors détecté que les deux mots qui reviennent le plus dans les SMS envoyés par les pirates sont "com" et "track". S'il s'agit bien évidemment d'une étude avant tout basée au Etats-Unis, ces deux mots restent tout de même largement utilisés pour des arnaques sur notre territoire.

L'utilisation du "com" est évidemment liée à un lien envoyé par SMS à votre numéro pour subtiliser vos données. Il est très rare qu'une institution officielle vous envoie un lien hypertexte par message avec une connexion exigée. Les pirates vont donc se faire passer pour un tiers (comme La Poste ou Impots Gouv) et vous envoyer un lien finissant par "com" dans le but que vous cliquiez dessus et y renseigniez vos identifiants. A moins de vous attendre à recevoir un lien par message ou de vous assurer avec précision de l'adresse en question, il est recommandé de ne pas vous attarder sur les messages avec un "com" et même de les supprimer.

Le terme "track" est un peu plus spécifique à une arnaque en particulier. Il renvoie à des tentatives de phishing pour vous faire croire que vous disposez d'une lettre ou d'un colis en cours d'acheminement. Le lien avec le mot "track" qui vous est alors envoyé par SMS est une tentative de phishing de services de transports. Vous pensez attendre et suivre un colis UPS via un SMS envoyé ? Il s'agit probablement d'une arnaque. Si vous attendez réellement un colis, il est préférable de vous connecter directement sur le site du transporteur en question. Les livraisons "surprise" sont généralement assez rares.