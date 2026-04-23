C'est le Texas de la Méditerranée : ce massif volcanique cache les plus belles criques de France

Ce Grand Canyon miniature posé sur la Grande Bleue se trouve bien en France.

Alors que tout le monde cherche l'exotisme à l'autre bout du monde, un décor digne du Texas se cache à seulement quelques kilomètres de nous. Comme dans un film d'aventure, on foule une roche rouge flamboyante qui plonge dans une eau turquoise. Et pourtant, ce paradis sauvage se trouve seulement à quelques kilomètres des grands palaces cannois !

Dominant la Grande Bleue, ce territoire de feu a été sculpté par une activité volcanique vieille de 250 millions d'années. C'est la "rhyolite", cette lave acide oxydée, qui a donné au paysage ses reflets orangés qui rappellent les monts Chisos du Texas ou le Wadi Rum en Jordanie. Entre pins maritimes et chênes-lièges, ses sentiers escarpés qui s'enfoncent dans le maquis invitent à la randonnée et à l'aventure.

Le cap Roux dans le Massif de l'Estérel sur la Côte d'Azur. © elophotos - stock.adobe.com

Bienvenue dans le Massif de l'Estérel. Étendu entre Saint-Raphaël et Mandelieu-la-Napoule, ce géant de pierre rouge tranche radicalement avec les paysages habituels que l'on connaît de la Provence. Véritable joyau géologique, il abrite une faune rare, de la tortue d'Hermann au grand-duc d'Europe, le plus grand rapace nocturne du continent capable d'atteindre 1,80 mètre d'envergure...

Partez explorer le massif en randonnant jusqu'au Pic du Cap Roux ou au Mont Vinaigre (614 mètres). Ces incontournables offrent des panoramas à 360° où le rouge de la roche se fond dans le bleu intense de la mer. Les amateurs de vélo et de marche nordique se régaleront sur les sentiers du Pic de l'Ours, tandis que le célèbre sentier du littoral permet de débusquer des calanques secrètes.

Car le plus grand secret du massif réside sur son littoral, où le volcanisme a dessiné des criques aux eaux cristallines, dont certaines sont totalement inaccessibles par la terre. C'est le cas de la Calanque de l'Eissadou ou de celle de Saint-Barthélemy, nichées au pied de falaises vertigineuses. Un peu plus loin, les criques de la pointe de l'Observatoire et les grottes de la Baie d'Agay offrent des refuges sauvages que seuls les kayakistes et les plaisanciers peuvent approcher.

La tour de l'île d'Or au large du cap du Dramont. © IMAREVA - stock.adobe.com

La meilleure façon de découvrir l'Estérel reste donc par la mer. En louant un kayak depuis la plage du Dramont, vous accédez à l'envers du décor. C'est le seul moyen d'explorer les grottes marines et les criques secrètes nichées entre les falaises ocre. Vous ne manquez absolument pas de saluer l'Île d'Or : cet îlot rocheux reconnaissable à sa tour carrée a directement inspiré Hergé pour son album L'Île Noire. Entre deux coups de pagaie, un plongeon dans les eaux translucides du massif s'impose, loin des foules des stations balnéaires voisines.

Pas besoin de s'envoler bien loin : le dépaysement total se trouve dans ce "Texas français" qui garantit une claque visuelle à chaque seconde. Dernier conseil : restez jusqu'au coucher du soleil. C'est à cet instant que la roche s'embrase, offrant un spectacle de couleurs qu'aucune photo ne pourra jamais totalement restituer.