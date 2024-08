Ce lac fait voyager en plein canyon australien, il est pourtant en France

Unique en France, ce lac propose une baignade dans un cadre de bout du monde.

En vacances, vous rêvez de dépaysement, de vous baigner dans une eau fraîche tout en appréciant un décor exotique. Pas besoin d'aller bien loin : de la Bretagne jusqu'au pourtour méditerranéen, la France compte dans ses terres des sites aux allures de bout du monde. Amateurs de baignade, l'un de ceux-ci vous en mettra plein les yeux.

Quand on découvre cet endroit pour la première fois, on est ébloui par sa palette de couleurs : des collines de terre rouges et des genêts de couleur jaune aux beaux jours colorent les rives d'un immense lac où se reflète le bleu du ciel. Nous voici plongés dans un désert australien en plein cœur du département de l'Hérault, à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier, Béziers, Agde ou encore Sète. Le lac du Salagou est un lac particulièrement exceptionnel en France, s'étendant sur près de 750 hectares, saisissant de contraste entre l'eau et le paysage aride tout autour.

Dans cet écrin de nature à nul autre pareil, la biodiversité et la géologie y sont uniques au monde. Créé artificiellement dans les années 1960, ce lac de retenue du barrage de la rivière Salagou abrite les vestiges des trois ères géologiques. La couleur rouge du bassin est due à la présence d'oxydes de fer dans ses "ruffes", une roche sédimentaire composée de grès fin et d'argile qui remonte à l'époque permienne, il y a près de 270 millions d'années. Parfois, les ruffes rouges avoisinent des basaltes noirs de cheminées volcaniques. Les rives du lac abritent de nombreuses espèces de plantes dont les espèces locales du thym ou du romarin, des insectes, des oiseaux...

Idéal pour les activités de loisirs en famille ou entre copains, le lac du Salagou propose non seulement la baignade, le farniente sur ses petites criques de galets, mais aussi de nombreux sentiers de randonnée qui serpentent tout autour, offrant des vues panoramiques sur les paysages avoisinants. Avec une profondeur de 50 mètres, le lac abrite une grande variété de poissons, qu'il est possible de pêcher aussi bien du bord qu'en bateau, comme le brochet, le sandre, la silure, le perche ou la carpe. Sur les rives du lac, une base nautique propose d'embarquer sur des kayaks ou des canoës et il est possible de pratiquer la planche à voile ou le kite surf. Enfin, pour les moins sportifs, une balade en jeep est proposée autour du lac. Le lac du Salagou est facilement accessible, notamment pour les PMR et les poussettes au niveau de l'accès Rives de Clermont L'Hérault. Vous savez tout maintenant.