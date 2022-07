Bistrot Top Chef : le restaurant de l'émission culinaire sur M6 est ouvert !

BISTROT TOP CHEF. Le premier restaurant du présentateur Stéphane Rotenberg de l'émission Top Chef sur M6 a ouvert ses portes ce vendredi 8 juillet midi à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Quel est le concept ?

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 13h36] Ce vendredi 8 juillet est un grand jour pour l'animateur de M6 Stéphane Rotenberg. Son "Bistrot Top Chef", d'une capacité de 250 places, a ouvert ses portes en bordure de Seine à Suresnes dans le 92. Ce projet de restauration, qu'il porte depuis quelque temps, propose la dégustation de plats présentés lors de l'émission culinaire sur M6.

Le décor vous embarque dans l'ambiance de l'émission télévisée, avec des éléments comme le garde-manger où s'empressent les candidats, des ustensiles de cuisine, frigo, four, une tablée des chefs, un code couleur gris et orange... Des écrans télévisés diffusent des images de l'émission. Et, grande surprise pour les convives, une table "Boîte Noire" attend les plus téméraires !

Quels sont les menus proposés au Bistrot Top Chef ?

La carte du restaurant Bistrot Top Chef propose pour le moment quatre entrées, quatre plats et quatre desserts. Ce sont uniquement des recettes de candidats qui ont remporté des épreuves au cours des différentes saisons de l'émission. Au menu des plats signatures, on peut découvrir les créations de Louise Bourrat, lauréate de l'émission cette année, Arnaud Delevenne, finaliste de l'édition 2022, mais aussi Victor Mercier (saison 9), Thibault Sombardier (saison 5), Norbert Tarayre (saison 3), Camille Delcroix (saison 9) et Coline Faulquier (saison 7). Quant à la table "Boîte noire", plongée bien évidemment dans le noir, on y déguste à l'aveugle des bouchées mystères. Pomme de Terre de Thibault Sombardier, Champignon de Victor Mercier, Maquereau de Coline Faulquier, boeuf d'Arnaud Delvenne, Pavlova de Camille Delcroix... Le menu est à 39 euros 90.

Vendredi 8 juillet à Suresnes : ouverture dun bistrot offrant une expérience unique inspirée de #TopChef. À la carte : des plats issus du concours, signés par des candidats de toutes les saisons tels que Louise et Arnaud, finalistes de la saison 13 ou encore Camille Delcroix pic.twitter.com/0EVVVHjoia — M6 (@M6) June 10, 2022

Ce sont les ex-candidats de Top Chef qui ont choisi les plats présentés. "Les dressages vont parfois être simplifiés, car les contraintes ne sont pas les mêmes entre un concours où l'on prépare des assiettes pour un jury et un resto où vous envoyez des centaines de couverts. On a une ambition de bistrot, pas de gastro, comme le dit l'enseigne du lieu !", explique Stéphane Rotenberg à Télérama.

Quelle est l'adresse du Bistrot Top Chef à Suresnes ?

Le restaurant Bistrot Top Chef est situé au 29 Quai Gallieni, en bord de Seine à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Le restaurant prend la place de l'ex-établissement du candidat Norbert Tarayre, Macaille, dans l'un des établissements du groupe "Bistrots Pas Parisiens" dans lequel l'animateur Stéphane Rotenberg a investi.

Le Bistrot Top Chef est exclusivement réservable sur l'application TheFork. Il est conseillé de réserver bien à l'avance, le restaurant étant pris d'assaut !