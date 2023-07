La recette secrète pour réussir son mojito selon le double champion de France

Réussir un bon mojito maison n'est pas donné à tout le monde. Ludovic Bretel, double champion de France du mojito, livre sa recette secrète pour revisiter ce cocktail populaire et épater la galerie.

Apprécié pour sa fraîcheur et son goût parfumé, le mojito est le cocktail de l'été par excellence ! S'il est souvent revisité, il exige une certaine technique pour y parvenir avec brio. Glace, nombre de feuille de menthe, dose d'alcool... Tout le monde a ses petites préférences. Ludovic Bretel, double champion français du Mojito en 2019 et 2022, a livré ses astuces à Ouest-France pour réaliser cette boisson alcoolisée très populaire avec une touche d'originalité.

Pour remporter son titre, le mixologue breton avait ainsi choisi de revisiter ce grand classique avec des ingrédients proches visuellement de la recette traditionnelle pour conserver le visuel si rafraichissant au premier regard du célèbre mojito tout en lui apportant un zeste d'originalité et de modernité. Surprise, un alcool ancien mais redevenu tendance y figure et se présente comme l'une des touches secrètes ! Voici la recette :

La recette revisitée pour un mojito moderne et original

La recette du mojito de Ludovic Bretel remplace l'ingrédient phare du cocktail, la menthe, par du basilic et de la chartreuse. Suivez la recette étape après étape :

Déposer 3 feuilles de basilic frais dans un verre de type "tumbler"

Verser 4 cl de rhum cubain dans un verre à mélange

Ajouter 2 cl de chartreuse verte au verre à mélange

Joindre 1,5 cl de sirop de pomme verte au mélange

Ajouter 1 cl de jus de citron vert au mélange

Mélanger tous les ingrédients à l'aide d'une cuillère

Transvasez la préparation dans le verre avec le basilic

Ajouter des glaçons et de l'eau tonic

Remuez à nouveau.